Etenkin yhteisruokailuissa huomaa, miten ajattelemattomia ihmiset ovat. Ulkoisesti kyllä osataan käyttäytyä, mutta noutopöydässä unohtuvat alkeellisemmatkin hygienian perussäännöt.

On ymmärrettävää, jos noutopöydän ruoka on niin hyvää, että sitä tekee mieli ottaa lisää. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että ruokaa haettaessa se otetaan omalle, jo kertaalleen kaavitulle lautaselle kopauttamalla ja hankaamalla kauhalla omaa lautasta.

Perusajatuksena lienee vähentää tiskien määrää, mutta lisätiskin hinta mahdolliseen sairauteen verrattuna on minimaalinen. Tartuntavaara on toki pieni, mutta jo estetiikan kannalta muita ruokailijoita kohtaan on kohteliasta ottaa uusi, puhdas lautanen.

Moniko haluaisi juoda toisen ihmisen lasista? Tuskinpa kukaan näistä kauhan kopauttajista suostuisi itsekään syömään rippeitä toisen lautaselta.

Tapio Stenborg

Kotka

