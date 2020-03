Yhdysvallat ja Taleban-liike allekirjoittivat viime viikon lauantaina historiallisen sopimuksen. Siinä Yhdysvallat sitoutuu vetämään joukkonsa pois Afganistanista 14 kuukauden kuluessa, jos Taleban noudattaa sopimuksen ehtoja. Keskeisin ehto on, että Taleban aloittaa rauhanneuvottelut Afganistanin hallituksen muodostaman neuvottelutiimin kanssa.

Ehtojen toteutuessa sopimus voi johtaa 18 vuotta kestäneen sodan päättymiseen. Vuosittain tuhansia siviiliuhreja vaatineessa sodassa ­Taleban on onnistunut ottamaan maa-alueita haltuunsa Yhdysvaltojen massiivisista ilmapommituksista huolimatta.

Puolitoista vuotta kestäneet rauhanneuvottelut ovat osa Yhdysvaltojen nykyistä eteläisen Aasian strategiaa. Presidentti Donald Trump on myös kertonut halustaan lopettaa pitkäkestoiset sodat.

Afganis­tanin etninen mosaiikki, heimoyhteiskunta ja vaikeakulkuinen maasto tuottivat vaikeuksia jo siirtomaa-aikaan Britannialle, sittemmin Neuvostoliitolle ja nyt kansainväliselle koalitiolle, joka lähti vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen kukistamaan terroristijärjestö al-Qaidan toiminnan suojelijana pidettyä Talebania.

Afganistanin olojen parantamisessa on epäonnistuttu monessa suhteessa. Maa on täysin riippuvainen ulkomaisesta avusta, ja köyhyys on lisääntynyt. Demokratisoituminen on osoittautunut ongelmalliseksi, korruptiosta ei ole päästy eroon ja huumeiden tuotanto ­jatkuu laajana. Talouden pohja on suppea, ja yhteiskunnallinen kehitys on jäänyt konfliktin jalkoihin. Jonkinlaisesta sovinnosta Talebanin kanssa on tullut välttämättömyys.

Matka rauhaan on todennäköisesti pitkä ja vaikea. On tärkeää, ettei kansainvälinen yhteisö hylkää Afganistania. Edessä on kaikkein vaativimmat neuvottelut, maan väestöryhmien keskinäiset keskustelut. On neuvoteltava vallanjaosta, perustuslaista, kansallisesta armeijasta, siirtymäkauden järjestelyistä, taistelijoiden uudelleen integroimisesta yhteiskuntaan sekä naisten ja tyttöjen asemasta.

Neuvottelut kestänevät pitkään. Takaiskuilta tuskin vältytään.

Talebanin neuvottelukumppaniksi ei nouse yhtenäinen uusi Afganistan, vaan sisäisesti hajanainen maa, jossa etnispainotteinen politiikka on vain vahvistunut viime vuosina.

Olennainen kysymys on, kuinka laajasti maan yhteiskunnal­lista kirjoa edustavan neuvottelu­tiimin Afganistanin virallinen hal­linto onnistuu kokoamaan.

Yhdysvallat on Talebanin kanssa neuvotellessaan osallistanut alueen muutkin maat osaksi ratkaisua. Afgaanien kanssa on keskusteltu monessa paikassa, myös Moskovassa.

Afganistanin tulevaisuuden kannalta tärkeintä onkin naapurien, Keski-Aasian valtioiden ja Persianlahden maiden toiminta. Nämä maat voivat auttaa Afganistania parantamaan omavaraisuuttaan muun ­muassa kaupan lisäämisen ja infrastruktuurin kehittämisen kautta.

Yhdysvaltojen ja Talebanin välinen sopimus on joka tapauksessa symbolisesti merkittävä virstanpylväs Afganistanin lähihistoriassa.

Afganistan on Suomen suurin avunsaajamaa. Afganistanissa on myös yhä noin 60 suomalaista sotilasta. Suomi on ollut aktiivinen ­Afganistanin siviilikriisinhallinnassa ja poliisikoulutuksessa.

Afganistan on sekä alueellisen ­että globaalin turvallisuuden näkökulmasta yksi maailman kipu­pisteistä. Terroristien tukialueena usein pidetty Afganistan tarvitsee yhä tukea terrorismin torjumisessa.

Afganistanilla on edessään kivu­lias prosessi, mutta maan asukkaat ovat tottuneet siihen. Afganistanin konflikti on kestänyt yli 40 vuotta. Talebanilla on kuitenkin halua neuvotella: liike on huomannut, ettei se pysty yksin hallitsemaan maata.

Afganistanin nuori väestö – noin 63 prosenttia maan asukkaista on alle 25-vuotiaita – ei käytännössä ole muuta nähnyt kuin sodan.

Taleban on muuttumassa aiempaa enemmän ”valtiolliseksi” toimijaksi, osaksi poliittista ratkaisua ja tulevaa hallintoa.

Viime päivien iskut osoittavat, että rauhan tiellä on vielä monia epävarmuustekijöitä. Sovitteluratkaisu, edes osittainen, on kuitenkin ainoa tie Afganistanin vakauttamiseksi.

Johanna Jokinen-Gavidia

Kirjoittaja on demokratiapolitiikan neuvonantaja ulkoministeriössä. Vuosina 2018–2019 hän oli edustuston päällikön sijainen Suomen suurlähetystössä Kabulissa.