Ilmastonmuutos on globaali ilmiö, jota ei hillitä siirtämällä Suomen tai Euroopan päästöjä Kiinaan. Suuren sähköautolaivaston ajaminen kaduille olisi kuitenkin juuri sitä, koska autonvalmistus synnyttää päästöpiikin. Tämä piikki on sähköautolle paljon suurempi kuin perinteiselle autolle, koska akkujen valmistaminen on erittäin energiaintensiivistä. Ja akut valmistetaan pääasiassa Kiinassa.

Kasvihuonekaasupäästöjä pitää vähentää juuri nyt, koska olemme siirtymässä lineaarisesta vaiheesta (jossa lisäys päästöissä aiheuttaa aina saman suuruisen lämpötilan kasvun) epälineaariseen (jolloin pienikin lisäys aiheuttaa yhä suuremman kasvun), kun auringon säteilyä heijastavat lumi- ja jääpeitteiset pinnat vähenevät ja ikirouta sulaa.

Autojen valmistaminen – lähtien raaka-aineiden louhinnasta – ei tapahdu hiilivapaasti. Siksi toimivaa vanhaa autoa ei pidä ilmastosyistä vaihtaa sähköautoon tai pienipäästöisempään uuteen.

Etenkään hallituksen ei pitäisi vauhdittaa autokauppaa. Sen sijaan uusia autoja myytäessä pitäisi ilmoittaa paitsi ajon tuottamat hiilidioksidipäästöt myös se, paljonko myytävällä autolla on päästöjä kontollaan jo ennen ensimmäistä kilometriä. Vasta silloin kuluttaja voi tehdä ostopäätöksen, joka tuottaa mahdollisimman pienen ilmastojäljen hänen käyttötarkoituksellaan.

Taina Kurki-Suonio

teknillinen fysiikka, Aalto-yliopisto

