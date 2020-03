Vakavat sepelvaltimokohtaukset tai äkkikuolemat ovat merkittävä ongelma ja ne ovat saaneet paljon näkyvyyttä julkisuuteen nousseiden tapausten johdosta.

Äkillisten sepelvaltimokohtausten hoito on kehittynyt paljon. Viidessäkymmenessä vuodessa ensimmäisen vuoden kuolleisuus on pudonnut 50 prosentista viiteen prosenttiin niiden osalta, jotka pääsevät sairaalahoitoon. Edelleen kuitenkin puolet sairastuneista on työikäisiä. Sairaalakuolleisuus koskee lähinnä huonokuntoisia, vajaatoiminnasta kärsiviä potilaita, joille kehittyy vakava rytmihäiriö.

Asian suhteen on tehty valtavasti tutkimus- ja kehitystyötä viime vuosikymmenien aikana. Hoito on nopeutunut ja tulokset ovat olleet hyviä. Useimmat potilaista palaavat työelämään tai heidän suorituskykynsä säilyy. Mutta kaikki eivät pääse hoitoon, miksi?

Julkisessa keskustelussa esiin ovat nousseet dramaattiset sepelvaltimokohtaukset ja äkkikuolemat. Voidaan karkeasti ajatella, että puolet äkkikuolemista johtuu rytmihäiriöalttiudesta ja puolet äkillisten sepelvaltimokohtausten aiheuttamista vakavista seuraamuksista, muun muassa rytmihäiriöistä.

Sydäninfarktien jälkitilana voi kehittyä kammiorytmihäiriöalttius, joka voi johtaa vakaviin elämää uhkaaviin rytmihäiriöihin. Sepelvaltimotauti ja sydäninfarktien jälkitila ovat myös merkittävä syy sydämen vajaatoimintaan, eteisvärinään ja lisälyöntisyyteen.

Eteisvärinä, sydämen vajaatoiminta, sydänlihassairaudet ja kammiorytmihäiriöt ovat tuhansien sydänkuolemien osamekanismeina. Uniapeakin voi olla osallisena, sillä se vaikuttaa autonomisen hermoston aktivoitumiseen, kuten alkoholikin.

Suomessa on valtavasti hyvää tutkimustyötä näistä sydänongelmista. Ongelmana on kuitenkin rahoituksen puute. Toisaalta näiden ongelmien ja niiden riskitekijöiden tunnistaminen on kiinni hyvästä terveydenhuollosta ja potilaiden hoitomyönteisyydestä.

Ongelmakenttää tulee selvittää ja terveydenhuollon perustason ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja palvelujen sujuvuutta parantaa. Hoitoarvioon tulee päästä tilanteen mukaan heti tai muutamien viikkojen kuluessa eri hoitotasoilla. Hyvä hoitomyönteisyys, lääkehoito ja usein laitehoito parantavat ennustetta ja suorituskykyä. Hyvä lääketieteellinen arviointi hälventää pelkotiloja.

Myös perintötekijöillä on merkitystä erilaisten rytmihäiriöiden ja sydänlihassairauksien osalta. Sukupuolesta huolimatta on muistettava, että valtimotaudin ja rytmihäiriöille altistavia ongelmia alkaa kehittyä jo nuoruusiällä. Riskitekijöiden huomioiminen henkilötasolla on tärkeää.

Tiedämme sydämistä paljon ja haluamme tietää lisää onnistuaksemme hoitotyössä.

Markku S. Nieminen

kardiologian professori emeritus, Helsinki

