Kirjailija Juhani Branderin keskustelunavaus väkivallan uhkaa ja naisiin kohdistuvaa seksismiä tihkuvista lätkäjätkistä (HS 22.2.) resonoi mukavasti. Branderin kuvaamasta toksisesta maskuliinisuudesta ovat sanansa sanoneet jo kirjallisuutta harrastava huippukiekkoilija ja opiskelijana kosteissa osakuntailloissa marinoitu toimittaja. Testosteronisen tirauksen teemaan tuo Tampereen kiekkoareenan nimeäminen Uros Liveksi. Ennen kuin keskustelu ehtii ryppyotsaiseksi, tuon pohdittavaksi vähemmälle jääneen näkökulman: fylogeneesin eli lajinkehityksen.

Muistellessaan nuoruuden kotikaupunkinsa lätkäjätkiä Brander piirsi kuvaa perinteisistä alfauroksista. Alfaurokset ovat fyysisiltä ja sosiaalisilta ominaisuuksiltaan ylivertaisia yksilöitä, jotka hierarkkisissa laumoissa kilvoittelevat itsensä huipulle. Alfayksilö napsii kaadetusta saaliista parhaat palat ja parittelee kenen kanssa haluaa. Avara luonto on paljastanut alfauroksen elämästä myös nurjan puolen: laumanjohtaja saa koko ajan olla varuillaan, sillä pienikin heikkouden merkki saattaa kannustaa nuoret pullistelijat koettamaan onneaan.

Nisäkkäiden joukossa ihminen ei väkivaltaisuudessaan ole pahimmasta päästä. Selvittäessään ihmisen tappavan väkivallan fylogeneettisiä juuria tutkija José María Gómez kollegoineen seurasi runsaan tuhannen nisäkäslajin väkivaltakäyttäytymistä. Yli neljä miljoonaa nisäkäskuolemaa käsittänyt tutkimusmateriaali listasi julmuusjärjestykseen lajit, jotka surmasivat omia lajikumppaneitaan – eivät syödäkseen vaan tappaakseen.

Kun roomalainen näytelmäkirjailija Titus Maccius Plautus halusi kuvata ihmisluonnon julmuutta, hän otti verrokiksi suden: ”Ihminen on ihmiselle susi.” Gómezin listalla susi ei mahdu kymmenen väkivaltaisimman nisäkkään joukkoon, ihmisestä nyt puhumattakaan. Sen sijaan kärkikymmenikössä on sellaisia petoja kuten pitkähäntämurmeli ja punahäntämarakatti. Pahin kaikista on nelisormimangusti: suloisista seisoskelijoista noin joka viides päättää päivänsä oman lajikumppaninsa hampaissa.

Eläinkunnassa väkivalta on merkille pantavan tasa-arvoista. Esimerkiksi mangustien maailmassa tappajat ovat usein alfanaaraita, jotka surmaavat yhteisönsä muiden naaraiden pennut.

Tappajanisäkkäiden kärkikymmenikköä dominoivat kädelliset. Jospa toksinen maskuliinisuuskaan ei asu lätkäjätkien pukukopeissa ja varusmiesten tuvissa vaan alfaurosten geeniperimässä?

Kirjoittaja on HS:n hallintopäällikkö.