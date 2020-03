Suomi on ollut kahtena viime vuonna kansainvälisen onnellisuusvertailun (World Happiness Report) mukaan maailman onnellisin maa. Menestys ei ole tullut sattumalta.

Raportti mittaa yleistä elämäntyytyväisyyttä. Tutkimusten mukaan sitä kohentavat toimiva demokratia, korruption vähäisyys, kattava sosiaaliturva, kansalaisten luottamus toisiinsa ja hallintoon sekä kokemus vapaudesta. Näillä mittareilla Suomi on muiden Pohjoismaiden tavoin maailman kärkeä.

Elämäntyytyväisyyteen ja onnellisuuteen kiinnitetään kansainvälisissä vertailuissa aiempaa enemmän huomiota, mutta useimmissa maissa bruttokansantuote ja muut taloudelliset indikaattorit ovat yhä tärkeimpiä politiikan onnistumisen mittareita. Tämä on ongelmallista kahdesta syystä.

Talouskasvua ei voi täysin irrottaa ympäristön kuormittumisesta. Esimerkiksi tavoitetta Suomen muuttamisesta hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä on vaikea yhdistää nopeaan talouskasvuun.

Talouskasvu ei myöskään tunnu palvelevan kaikkia kansalaisia tasapuolisesti. Talouden mittareihin keskittyminen peittää monien kansalaisten ahdingon ja selittää osittain populististen liikkeiden nousua maailmalla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa talouden lukemat näyttävät hyviltä: bruttokansantuote kasvaa, pörssikurssit nousevat ja työllisyys paranee. Samanaikaisesti kansalaisten onnellisuus on vähentynyt ja elinajanodote alentunut.

Kumpi on tärkeämpi politiikan onnistumisen mittari, talouskasvu vai kansalaisten pitkä ja hyvä elämä?

Ilmastonmuutos ja huoli eriarvoisuudesta ovat saaneet monet poliitikot palaamaan demokraattisen yhteiskuntamallin juurille, kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Talouskasvu on lopulta pelkkä väline, ei päämäärä itsessään. Taloustieteen isänäkin pidetyn moraalifilosofi Adam Smithin sanoin hallinnon tärkein päämäärä on ”edistää hallittavien onnellisuutta”.

Suomi nosti viime vuoden jälkipuoliskolla EU-puheenjohtajuutensa aikana hyvinvointitalouden yhdeksi kärkiteemoistaan. Haluttiin osoittaa, että monet hyvinvointi-investoinnit – kuten panostukset ennalta ehkäisevään mielenterveystyöhön – maksavat itsensä takaisin myönteisinä talousvaikutuksina.

Suomi on silti kaukana hyvinvointipolitiikan eturintamasta. Siellä on Uuden-Seelannin, Islannin ja Skotlannin muodostama Wellbeing Economy Governments -ryhmä. Yhteenliittymän tarkoituksena on vahvistaa hyvinvointilähtöistä politiikkaa hallitusten välisellä yhteistyöllä.

Uusi-Seelanti on jo luonut selkeät hyvinvointi-indikaattorit ja ottanut käyttöön hyvinvointibudjetoinnin, jossa talousvaikutusten ohella arvioidaan julkisten menojen hyvinvointivaikutukset. Jos ministeri haluaa hallinnonalalleen lisää rahaa, hänen on osoitettava, että summalla parannetaan kansalaisten hyvinvointia. Islanti suunnittelee samaa mallia budjetointiinsa.

Suomenkin on aika aloittaa järjestelmällinen hyvinvoinnin mittaaminen ja siihen nojaava hyvinvointipolitiikka. On valittava indikaattorit, joilla kehitystä mitataan vuosittain tai jopa kuukausittain.

Hyvinvointivaikutusten arviointi tulisi tehdä yhtä rutiininomaisesti kuin talousvaikutusten arviointi budjettia ja mitä tahansa toimenpidettä valmisteltaessa. Kaikille toimenpiteille asetettaisiin myös hyvinvointitavoitteet, joiden toteutumista arvioitaisiin jälkikäteen.

Hyvinvointi-indikaattoreita voidaan hyödyntää arvioitaessa keskenään hyvinkin erilaisia hankkeita ja niiden vaikutuksia. Myös säästöjä haettaessa voitaisiin valita ne kohteet, jotka hyödyttävät vähiten hyvinvointia. Jatkuva mittaus lisäisi tietopohjaa, joka auttaisi tulevaisuudessa valitsemaan hyvinvointia parhaiten vahvistavat ratkaisut.

Suomalainen hyvinvointivaltio vaatii päivittämistä. Kunnianhimoisella mittaamiseen ja arviointiin perustuvalla hyvinvointipolitiikalla Suomi voisi jatkossa myös olla ”kokoaan suurempi maailmalla” nykyisen hallituksen ohjelmassa asetetun tavoitteen mukaisesti.

Kehittämällä ja käyttämällä hyvinvointi-indikaattoreita Suomi voisi Uuden-Seelannin, Islannin ja Skotlannin rinnalla osoittaa muille maille, miten tehdään kansalaisten hyvinvointia todistetusti edistävää politiikkaa.

Frank Martela ja Jussi Ahokas

Martela on tutkijatohtori Aalto-yliopistossa. Ahokas on Soste ry:n pääekonomisti.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.