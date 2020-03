Veli-Pekka Lehtonen kuvasi hyvin vertaistukiryhmän merkitystä muistisairaiden läheisille (HS Kolumni 5.3.). Ryhmä saattaa olla suurin ja jopa ainoa henkireikä arjessa, joka koostuu haastavista hetkistä, toinen toisensa perään, vuorokauden ympäri. Ryhmä saattaa olla myös ainoa paikka, jossa muistisairaan läheinen voi olla oma itsensä ja samalla varma siitä, että kaikki muut huoneessa olijat ymmärtävät, mistä on kyse.

Jutussa kuvattiin myös hyviä hetkiä, ja muistisairausarjen keskellä olisi tärkeää pysähtyä niiden äärelle. Yhteiset muistot, lyhyt hetki vuosien takaa ja nauru samalle vitsille tai tilanteelle kantavat pitkälle ja antavat voimia. Katkeilevan yhteyden löytäminen vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nauraa saa muuallakin kuin muistoissa.

Muistisairaiden läheiset joutuvat vaativaan asemaan. Diagnoosin saamisen jälkeen läheiset joutuvat tunnemyllerryksen keskellä etsimään tietoja monesta eri paikasta, ja samalla läheisten kontolla on paljon asioita. Kyseessä on yksilöllisesti etenevä aivosairaus, johon on saatavilla apua ja tukea, mutta se on itse löydettävä. Toteutuuko yhdenvertaisuus muistisairaiden hoidossa?

Muistisairauksien perimmäistä syytä ei vieläkään tunneta. Maailmassa on noin 50 miljoonaa muistisairasta ihmistä, Suomessa noin 200 000. Meillä on vielä paljon tehtävää, ettei kenenkään tarvitsisi hävetä muistisairautta. Siihen voi jokainen meistä vaikuttaa.

Teija Mikkilä

toiminnanjohtaja, Helsingin Alzheimer-yhdistys ry /

Helsingin ja Itä-Uudenmaan Muistiluotsi

