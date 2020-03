Sukuselvitysten toimitusajat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa ja seurakuntien keskusrekistereissä vaihtelevat päivästä viikkoihin. Tavoitteena on kaikissa virkatodistuksissa enintään kahden viikon toimitusaika, mutta valitettavasti tähän ei aina päästä.

Ajoittaisten ruuhkien taustalla on uuden valtakunnallisen palvelun käyttöönotto, joka parantaa asiakaspalvelua ylimenovaiheen jälkeen ratkaisevasti. Lähitulevaisuudessa asiakas saa sukuselvitysmuotoisen virkatodistuksen pääsääntöisesti kertatilauksella yhdestä paikasta. Nykytilanteessa vainajasta on tilattava sukuselvitysmuotoinen virkatodistus jokaisesta seurakunnasta, jossa vainaja on ollut jäsenenä 15 vuotta täytettyään.

Henkilötietojen luovutus ja virkatodistusmuotoisten sukuselvitysten laatiminen on erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä, johon ei ole tarjolla valmistavaa tutkintoa tai koulutusta. Tämän vuoksi tilapäistä, osaavaa henkilökuntaa ei ole helposti järjestettävissä hetkellisten ruuhkahuippujen taltuttamiseksi (HS Mielipide 25.2.).

Käynnissä oleva muutos vaatii henkilökunnalta uuden tietojärjestelmän opettelemisen ja laaja-alaisen, kaikkien seurakuntien lähdeaineiston haltuun ottamisen lisäksi sitä, että niin sanotut normaalit työt tehdään uuden omaksumisen rinnalla.

Käynnissä olevan uudistuksen vuoksi pienissä seurakunnissa sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten määrät ovat vähentyneet, koska osa niille kuuluvista tilauksista tehdään uudistuksessa mukana olevissa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskusrekistereissä. Keskusrekistereissä tämä aiheuttaa luonnollisesti tilausmäärien kasvua.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tuottaman uuden palvelun siirtymävaihe päättyy 31.12.2021, jonka jälkeen valtaosa sukuselvitysmuotoisista virkatodistuksista laaditaan keskitetysti yhdestä paikasta. Tähän mennessä valtakunnallisesta palvelusta on saatu myönteistä palautetta sekä yksityishenkilöiltä että sukuselvityksiä tilaavilta organisaatioilta, kuten lakiasiaintoimistoilta.

Perunkirjoituksia varten asiakirjoja tilaavat henkilöt ovat olleet tyytyväisiä ja helpottuneita, kun todistuksia ei tarvitse monesta paikasta. Omaisille keskitetty palvelu on ollut suuri helpotus läheisen kuolemaan liittyvän surun keskellä.

Sanna Heickell

rekisterijohtaja, Kirkkohallitus

Emilia Launonen

keskusrekisterin johtaja, Helsingin seurakuntayhtymä

