Vihapuhe, valeuutiset ja huono käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa huolestuttavat. Pohjimmainen ongelma ovat tietysti ne ihmiset, jotka lietsovat vihaa, jakavat valeuutisia ja käyttäytyvät huonosti. Mutta suuret verkkopalvelut, kuten Facebook, Google ja Twitter, voisivat tehdä paljon enemmän.

Verkkoalustojen pitäisi soveltaa käyttöehtojaan ja sääntöjään paljon tehokkaammin ja johdonmukaisemmin. Tärkeää on myös se, että ehtoja ja sääntöjä sovellettaisiin selvällä ja läpinäkyvällä tavalla niin, että palveluiden käyttäjät ymmärtävät, millä perusteella heidän nettiin lataamansa sisältö on poistettu tai miksi ilmoitus sopimattomasta (tai jopa rikollisesta) sisällöstä ei ole johtanut toisen käyttäjän jakaman materiaalin poistamiseen. Yhtiöillä on tässä paljon parantamisen varaa.

Facebook on perustamassa omaa valvontaneuvostoa, jonne Facebook-tilin käyttäjät voivat valittaa, kun heidän jakamansa sisältö on poistettu eivätkä he hyväksy päätöstä. Hanke on saanut paljon huomiota, mutta tässä vaiheessa on epäselvää, kuinka tehokas ja itsenäinen 40-henkinen neuvosto tulee olemaan. Joka tapauksessa se pystyy käsittelemään vain murto-osan Facebookin miljoonista moderointipäätöksistä.

Netin jättiyhtiöiden moderointipäätökset määrittelevät suurelta osin sananvapauden rajat internetissä. Verkkopalveluiden pitäisi perustaa sääntönsä ja niiden soveltaminen kansainvälisiin ihmisoikeuden normeihin sananvapauden sekä muiden ihmisoikeuksien turvaamiseksi. YK:n sananvapauden erikoisasiantuntija David Kaye on toistuvasti painottanut tätä ja kiinnittänyt huomiota epätyydyttävään nykytilanteeseen.

Samalla pitää muistaa, että verkkoyhtiöt ovat luoneet lukemattomille ihmisille mahdollisuuden toteuttaa ihmisoikeuksiaan antamalla heille äänen ja mahdollisuuden osallistua, vaikuttaa ja saada tietoa. Tätä pitää vaalia.

Joy Hyvärinen

vaikuttamispäällikkö 2017–2020

Index on Censorship

