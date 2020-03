Mielipideosastolla kirjoitettiin ansiokkaasti eläkkeelle jääneiden keikkatyöfoorumista (HS 6.3.). Aiemmin on myös ehdotettu, että eläkeläiset voisivat tehdä töitä verotta. On loistavaa, että ihmisiä pääsee eläkkeelle myös terveinä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä kokonaan tai osa-aikaisesti on kymmeniätuhansia suomalaisia. Kela ja työeläkeyhtiöt opastavat mielellään, kuinka paljon työkyvyttömyyseläkkeellä saa tehdä töitä.

Sitten on iso joukko suomalaisia pitkän, mutta ei tarpeeksi pitkän, työuran tehneitä, jotka odottavat epätoivoisesti työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyä – niitä, jotka eivät enää jaksa, vaikka haluaisivat. Hoitavat lääkärit ovat todenneet kyvyttömyyden tehdä töitä useita kertoja. Työeläkeyhtiöt asiantuntijalääkäreineen kuitenkin torppaavat eläkkeelle pääsyn pelkkien papereiden perusteella. Nämä sairaat siirtyvät työ- ja elinkeinotoimiston listoille kaunistukseksi, vaikka kaikki osapuolet tunnistavat, että he eivät kykene työelämään.

Tämä on epäinhimillistä. Tämä nöyryyttää niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet paljon töitä mutta eivät siihen enää sairauden vuoksi kykene. Tarjolla on lähinnä sympatiaa niin virkamiehiltä kuin päättäjiltäkin. Milloin on heidän vuoronsa?

Nanna Pöysti

Tervakoski, Janakkala

