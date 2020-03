Kuva: Mitro Härkönen / HS

Demokraattien presidentti­ehdokkuutta Yhdysvalloissa tavoittelevalla Joe Bidenilla oli alkuviikosta normi-ilta. Biden piti supertiistain voittopuhetta Kaliforniassa, kun hän päätti esitellä perheensä.

”Tässä on muuten pikkusiskoni Valerie”, Biden sanoi ja tarttui vaimonsa Jillin käteen.

Media otti Bidenin erehdyksestä ilon irti, koska se sopi valmiiseen kuvaan miehestä, jonka suu on kuin vauvan takapuoli: koskaan ei tiedä, mitä sieltä tulee.

Tämän presidenttikampanjan aikana Biden on ehtinyt jo unohtaa, missä kaupungissa puhuu ja mikä viikonpäivä on. Hän on päästänyt suustaan sellaisia sammakkoja kuin ”köyhät lapset ovat ihan yhtä fiksuja ja lahjakkaita kuin valkoiset lapset” ja ”me otamme mieluummin totuuden kuin faktat”.

Bidenia on pitkään kutsuttu nimellä ”gaffe machine” eli mokamasiina. Syksyllä The Washington Post -lehti nimesi Bidenin ”munausten Lamborghiniksi”.

Toistuvat lipsahdukset ovat saaneet jotkut epäilemään 77-vuotiaan henkistä kuntoa. Syksyllä ehdokkaan neurologi toimitti verkkolehti Politicolle vakuutuksen, jonka mukaan Biden on ”yhä yhtä terävä kuin 31 vuotta sitten”.

Biden itse viittasi epäilyihin, kun oli hukannut lavalla puhetekstinsä: ”Haluan tehdä yhden asian selväksi: en ole tulossa höperöksi!”

Biden tuntuu aivan liian hölmöltä maailman mahtavimman maan presidentiksi. Ja juuri se voi olla hänen valttinsa syksyn vaaleissa.

Moka on lahja, joku joskus keksi. Sen jälkeen sitä lahjaa onkin jaettu paljon, Suomessakin. Aluksi mokailu ja repeily olivat paikallisradioiden keino erottua virallisen vakavasta Yleisradiosta, mutta nyt Ylen kanavilla on ihan omat mokailijansa.

Liian täydellinen tuntuu valheelliselta kuin teollisuustimantti. Mokasta on tullut aitouden merkki – myös politiikassa. Mutta sekin voidaan väärentää.

Viime kesänä brittiläisessä The Spectator -lehdessä julkaistiin Jeremy Vinen unohtumaton tarina Boris Johnsonin puhetilaisuudesta.

Johnson saapuu paikalle myöhässä ja kysyy hämmentyneiltä isänniltä, mistä tilaisuudesta on kysymys (rahoitusalan palkintogaalasta), kenen pitäisi puhua (Johnsonin) ja milloin (heti). Sitten hän pyytää palan paperia ja kirjoittaa siihen kaksi sanaa: ”lammas” ja ”hai”.

Kun juontaja kuuluttaa Johnsonin lavalle, tämä jättää muistiinpanonsa pöydälle, kompuroi lavalle ja mumisee: ”Hyvät rouvat ja herrat. . . öö. . . tervetuloa. . . öö. . . kansainväliseen. . . ööö. . .”

Kauhistunut yleisö tajuaa, ettei Johnsonilla selvästi ole aavistustakaan siitä, missä on. Mutta sitten Johnson luo katseen seinällä olevaan tekstiin ja huudahtaa voitonriemuisesti: ”Kansainväliseen arvopaperistamispalkintojen jakotilaisuuteen!”

Yleisö repeää raivokkaisiin suosionosoituksiin.

Alkuun päästyään Johnson jutustelee sekavasti lampaidenhoidon EU-määräyksistä ja Tappajahai-elokuvasta sekä päättää esiintymisensä pitkällä vitsillä, jonka huippuhetkeä hän ei lopulta saa mieleensä.

Yleisö mylvii villinä. Se pitää Johnsonia ihan mahtavana.

Kirjoittaja Vine tajusi törmänneensä poikkeukselliseen poliittiseen neroon, mutta kuinka poikkeukselliseen – sen hän ymmärsi vasta puolitoista vuotta myöhemmin toisessa tilaisuudessa, jonka juhlapuheen pitäjäksi odotettiin taas Boris Johnsonia.

Johnson saapuu paikalle myöhässä, on unohtavinaan tilaisuuden nimen, höpöttää lampaista ja tappajahaista ja kertoo saman vitsin, eikä hän vieläkään muista vitsin loppua.

Ja kaikki rakastavat joka hetkeä.

En tiedä, onko Bidenin mokailu tarkoituksellista, mutta ei siitä tunnu hänelle haittaakaan olevan. Se saa hänet tuntumaan inhimilliseltä ja rehelliseltä.

Demokraatit pitävät itseään fiksujen puolueena. Siksi heillä on ollut tapana nimittää ehdokkaikseen tyyppejä, joilla on oikea vastaus joka kysymykseen. Joskus se on toiminut, kuten Barack Obaman kohdalla, usein ei.

Demokraatit eivät ole koskaan oikein ymmärtäneet, että kaikkitietävät pingot ovat ärsyttäviä. Ihmistä arvostetaan hänen kykyjensä takia mutta rakastetaan virheidensä takia. Joe Bidenilla niitä virheitä riittää.

Kirjoittaja on HS:n Kuukausiliitteen toimittaja.