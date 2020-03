Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen kommentoi (HS Mielipide 5.3.) Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitystä, jonka mukaan jokaisen taksiyrittäjän pitäisi niin sanotun multihoming-periaatteen mukaan voida ajaa usealle eri välityspalvelulle.

Koskisen mukaan viraston esitys tarkoittaa sitä, että kuluttajan tilatessa taksin tietyltä välityspalvelulta kyydin saattaisi silti tulla ajamaan aivan jonkin muun välityspalvelun taksiyrittäjä.

Tästä ei kuitenkaan ole kyse. Kilpailu- ja kuluttajavirasto tarkoittaa multihomingilla sitä, että taksiyrittäjällä on mahdollisuus vastaanottaa kyytejä useammalta taksikyytejä välittävältä yhtiöltä. Asiakkaan saama taksi on silti juuri sen yhtiön välittämä ja välitykseensä mukaan ottama, jolta hän on kyydin tilannut. Taksiyrittäjä toimii aina sen välityskeskuksen palvelulupauksen mukaisesti, jonka ajoja hän kulloinkin ajaa, jolloin kuluttaja voi luottaa saavansa sitä palvelua, mitä tilaa. Kuluttajalle myös kerrotaan, mikä taksi paikalle tulee.

Multihomingin mahdollistaminen voi tehostaa taksimarkkinoiden toimintaa ja monipuolistaa tarjontaa. Toiminnan tehostuminen voi käytännössä näkyä esimerkiksi taksiyrittäjän kaluston parempana käyttöasteena ja edullisempina hintoina.

Multihoming madaltaisi myös kynnystä toimia taksiyrittäjänä tai kyytien välittäjänä. Sen seurauksena esimerkiksi taksien saatavuus voisi parantua ja odotusaika lyhentyä.

Timo Mattila

ylijohtaja, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

