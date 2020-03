Euroopan parlamentissa on tehty päätös siitä, että kesäajan säästöajasta ja kellojen siirtelystä luovutaan. Päätettäessä pysyvästä kellonajasta on huomioitava, että kellonaika vaikuttaa päivärytmiimme ja siten myös terveyteemme sekä hyvinvointiimme. Lisäksi tulee huomioida, että talvet ovat jatkossakin todennäköisesti valomäärältään aiempaa pimeämpiä etenkin Etelä-Suomessa.

Tieteellisesti on selkeä näyttö siitä, että illan valoisat lisätunnit eli niin sanottu kesäaika lyhentää yöunta väestötasolla. Nykytiedon valossa on myös kiistatonta, että riittävä yöuni on terveydelle tärkeää. Univaje altistaa monille psykiatrisille ja somaattisille sairauksille, kuten infektioille, sydän- ja verisuonisairauksille, masennukselle tai muistisairauksille. Lisäksi univaje heikentää muistia ja oppimista sekä altistaa tapaturmille.

Esimerkiksi Suomessa valtaosa väsymykseen liittyvistä vakavista liikenneonnettomuuksista tapahtuu touko-elokuussa. Syynä vaikuttaa olevan ensisijaisesti onnettomuutta edeltänyt lyhyt, alle kuuden tunnin yöuni ja ajaminen aamuyöllä. Normaaliajan eli talviajan vallitessa väsymysonnettomuudet ovat harvinaisempia.

Myöhäinen nukkumaanmenoaika ja unijakson viivästyminen ovat yleistä etenkin nuoruusiässä ja nuorilla aikuisilla, joiden vuorokausirytmi on usein niin sanotusti iltatyyppinen. Pysyvässä normaaliajassa etenkin iltatyyppisten ihmisten olisi helpompi aikaistaa rytmejään ja saada nukutuksi enemmän, jolloin heidän aamu- ja päiväaikainen vireytensä lisääntyisi.

Valittavalla kellonajalla on myös taloudellisia vaikutuksia. Taloustieteellisen analyysin mukaan jokainen valoisa lisätunti iltaan (kesäaika) aiheuttaa tuotannon menetyksiä muun muassa univajeen kautta.

Useat tieteelliset seurat Euroopasta ja Yhdysvalloista sekä maailman johtavat kronobiologian tutkijat suosittelevat pysyväksi standardiajaksi normaaliaikaa eli talviaikaa. Myös seuramme jäsenet ovat perustelleet pysyvää normaaliaikaa Suomen Lääkärilehdessä (37/2019). Pysyvä normaaliaika eli talviaika on myös Suomelle parempi vaihtoehto kuin pysyvä kesäaika.

Anu Muraja-Murro

puheenjohtaja, kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto

Adel Bachour

varapuheenjohtaja, keuhkosairausopin dosentti, Helsingin yliopisto

Tiina Paunio

vuosikokouksen puheenjohtaja, psykiatrian professori, Helsingin yliopisto

Suomen unitutkimusseura

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.