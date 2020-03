Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Kokouksen päätteeksi käydään kierros, jossa kaikki kertovat, mitä jäi käteen. Yritän koota ajatuksiani ja samalla keskittyä sisäistämään edellisten puhujien pointit. Kaikki tähdellinen hakee vasta muotoaan päässäni. Olen 40-vuotias vastuullista viestintätyötä tekevä ihminen, joka jännittää joukossa puhumista. Hävettää.

Jos pöytäseurueessa on enemmän kuin neljä ihmistä, hakeudun kuuntelijan rooliin. Voin kyllä avata suuni, jos keskusteluilmapiiri on sellainen, että kukaan ei puhu toisten päälle. Kilpahuutajaksi en ala. Arvostan ihmisiä, jotka osaavat ilmaista mielipiteensä jämptisti ja rakentavasti, mutta vuosien kuluessa yhä enemmän niitä, jotka antavat toisille tilaa tulla kuulluiksi.

Miksi introvertit pakotetaan jatkuvasti pois epämukavuusalueeltaan olemaan puheliaita, mutta kukaan ei pakota ekstroverttejä olemaan vaiti edes hetkeä, jotta tilanne muuttuisi mukavammaksi? Tätä kyseli sosiaalisessa mediassa kiertänyt meemi, joka herätti keskustelua esimerkiksi opetusalan ammattilaisten Facebook-ryhmässä.

Se ei ollut ensimmäinen keskustelu, jossa pohditaan uusien koulujen avokonttorimaisuutta ja ryhmämuotoisen työskentelyn lisääntymistä hiljaisten ja arkojen oppilaiden kannalta. Saavatko he äänensä kuuluviin?

Olen huomannut, että monissa perheissä – myös omassani – lapsilla on taipumus huutaa muiden päälle ja aikuisilla jättää antamatta lapsille puheenvuoro. Olemme nähneet puolisoni kanssa paljon vaivaa ohjataksemme esimerkiksi illalliskeskusteluja levolliseen suuntaan: kyselemme toistemme ajatuksia, ja päälle kailottaminen katkaistaan lyhyeen. Johdonmukaisuus on purrut: kuopus ei enää ala itkeä sen takia, että on unohtanut tärkeän sanottavansa kesken isänsä loputtoman pitkän monologin.

Tunteiden ilmaiseminen puhumalla ei ole aina helppoa etenkään lapsille. Välillä pitää etsiä toisia keinoja. Maalataanko se, miksi alkoi suututtaa? Tai jutellaan myöhemmin metsäkävelyllä. Tärkeintä on, että viesti välittyy jossain muodossa.

Kun vuoroni kokousringissä koittaa, puserran päällimmäiset pohdintani puheeksi. Todellisuudessa haluaisin sanoa, että tarvitsen hetken kootakseni ajatuksiani: ”Saanko palata sähköpostitse?” Mutta se olisi epätrendikästä ja noloa.

Kasvotusten käydyn keskustelun hyvä puoli ovat ymmärtäväiset katseet, joita saan. Ne tekevät epämukavuusalueesta aina vähän mukavamman.

Kirjoittaja on HS:n perhetiimin tuottaja.