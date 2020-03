Suomen kasvukeskittymistä nousevat vihreän talouden innovaatiot ovat ratkaisevia koko maan hiilineutraaliuskehitykselle. Tämä tulisi muistaa aluekehitysvarojen kansallisessa jaossa.

EU-komissio esitti tuoreessa maaraportissaan, että Suomi käyttäisi uutta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa Itä- ja Pohjois-Suomen turvetuotannon vähentämiseksi ja sen seurausvaikutusten lieventämiseksi.

On hyvä, että EU tukee alueita, jotka kärsivät fossiilisista energialähteistä luopumisesta. Samalla on syytä muistaa, että vanhoja talouden rakenteita ei voi ajaa alas, ellei uusia luoda tilalle.

Suomi tarvitsee lähivuosina paljon uusia innovaatioita ja niihin pohjaavaa uutta yritystoimintaa, joka mahdollistaa vihreän talouden ja siihen liittyvien uusien elinkeinojen syntymisen. Tällaisia ratkaisuja synnytetään vain korkeatasoisella tutkimus- ja kehitysosaamisella, joka Suomessa keskittyy Uudellemaalle ja muihin kasvukeskuksiin. Siksi näiden alueiden unohtaminen aluekehittämisen kansallisessa rahoituksen jakamisessa olisi paha virhe.

Toinen syy turvata kasvukeskusten aluekehitysrahoitus on niiden suuri väkimäärä. Etenkin se, miten Uudellamaalla onnistutaan siirtymään vihreään talouteen, on tärkeää koko kansallisen päästökehityksen kannalta.

Uudellamaalla asuvat maan suurimmat ihmismassat, ja alueella tuotetaan yli viidennes Suomen ilmastopäästöistä. Väkimäärän lisääntyessä kokonaispäästöjä on vaikeampi vähentää. Samalla Uudenmaan metsien kyky sitoa hiiltä on Luonnonvarakeskuksen mukaan sulanut olemattomiin.

EU:n uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu on pitkällä. Jo nyt on selvää, että ilmastoteemat tulevat olemaan siinä entistäkin keskeisemmin esillä. On tärkeää, että ilmastonäkökulma kytketään läpileikkaavasti kaikkeen rakennerahastotoimintaan.

Uudenmaan ilmastotyön tavoite on sama kuin maan hallituksella: hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Kumpikaan ei toteudu ilman tutkimus- ja kehityssektorin tukea.

Onneksi Uudellamaalla on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laaja, korkeatasoinen ja kansainvälinen innovaatioverkosto. Alueella on sekä kykyä että tahtoa tarttua EU:n tarjoamiin rahoitusmahdollisuuksiin ja saada investointeja liikkeelle nopeasti. Kansainvälisiä menestystarinoita on jo syntymässä esimerkiksi tekstiilijätteen kierrätysratkaisujen sekä sähköisten robottibussien ympärille.

Osaamisen vienti on yksi tapa toteuttaa eurooppalaista vihreää kehitystä. Parhaimmillaan Suomen kunnianhimoinen hiilineutraaliustavoite voi synnyttää ratkaisuja, jotka etunenässä vievät Eurooppaa kohti kestävämpää yhteiskuntaa.

Pia Tynys

Uudenmaan liiton johtava ilmastoasiantuntija

Tiina Huotari

Etelä-Suomen EAKR-ohjelmajohtaja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.