Tampereen kaupungin virkamiesjohto on tehnyt jättiläismäisen virheen kaupungin uusimman hallin nimikysymyksessä (HS 7.3.).

Kunnalla on alueellaan kaavoitusmonopoli. Se sisältää myös katujen nimeämisen. Julkista rakennusta voidaan pitää kadun veroisena kaavoituskohteena, joka kuuluu kaupungin määräysvaltaan. Uusimman hallin nimeämisessä kaupunki on sopimuksella luovuttanut monopolinsa yksityiselle yritykselle, jossa kaupunki toki on vähemmistöosakkaana. Nimestä tuli pannukakku. ”Mitään ei voida enää tehdä”, kaupunginjohto levittelee käsiään.

Totta kai voidaan tehdä. Sopimus voidaan purkaa. Aavistan, että purkaminen tulee kaupungille erittäin kalliiksi, mutta se on toinen asia. Siitä virkamiesjohto vastaa luottamusmiesjohdolle.

Erkki Lyytikäinen

Espoo

