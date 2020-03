Kuva: Pekka Elomaa

Koronavirus myllertää tavallisten ihmisten arkea Yhdysvalloissa.

Moni yritys on asettanut työntekijöilleen matkustuskiellon ja kieltänyt myös ulkopuolisten vierailut yritysten tiloissa. Yritykset ovat järjestäneet etätyötestejä ja harjoitelleet tilanteita, joissa suuri osa työntekijöistä on sairaana.

Useat suuret yliopistot, kuten Stanfordin yliopisto Kaliforniassa ja Washingtonin yliopisto Seattlessa, ovat siirtäneet oppitunnit verkkoon etäopetukseksi.

On vain ajan kysymys, milloin muut yliopistot ja oppilaitokset seuraavat perässä. Harva rehtori haluaa vastuulleen kampuksellista koronavirusta sairastavia opiskelijoita.

Palveluammateissa toimivat ja asiakkaiden kanssa työskentelevät ovat erityisen alttiita koronavirustartunnalle. Yksi palveluammattilaisten erityisryhmä ovat keikkatyöläiset, joille työnantaja ei maksa palkallista sairauslomaa, kuten kyytipalveluyritysten Lyftin ja Uberin kuljettajat.

Lyft-kuljettaja otti minut kyytiin Chicagossa kumihanskat kädessä ja hengityssuojain kasvoillaan. ”En tiedä, kumpaa pelkään enemmän: sitä, että sairastun itse ja jään ilman palkkaa vai että tartutan matkustajia. Enkä edes tiedä, onko näistä suojakeinoista mitään hyötyä”, kuljettaja puuskahti hengityssuojaimensa takaa.

Koronaviruksesta on huutava tiedon tarve. Virallisten kanavien kautta tieto saapuu perille liian hitaasti, ja se on usein myös vaikeaselkoista sekä ristiriitaista.

Sanomalehtien ja sosiaalisen median tarjoamalle tiedolle onkin kysyntää. Nuorten suosimassa Tiktok-videosovelluksessa lääkärit ja sairaanhoitajat antavat kilvan ohjeita viruksen leviämisen estämiseksi.

On huolestuttavaa, että sosiaalisen median kanavilla leviää myös valtavasti väärää tietoa viruksesta. Humpuukikauppiaat mainostavat valheellisesti taianomaisia koronaviruksen parannuskeinoja.

Moni sosiaalisen median kanava, kuten Facebook, Twitter ja Youtube, onkin ilmoittanut yrittävänsä estää valheiden julkaisemisen alustallaan pysäyttääkseen ”infodemian”, valheiden räjähdysmäisen leviämisen. Maailman terveysjärjestö (WHO) on liittoutunut monen sosiaalisen median kanavan kanssa välittääkseen oikeaa tietoa viruksesta ja hälventääkseen virukseen liittyviä salaliittoteorioita.

Sosiaalisen median levittämälle tiedolle on kuitenkin kysyntää osaltaan siksi, että Yhdysvalloissa maan hallinnon virallinen tiedottaminen koronaviruksesta on ollut heikkoa.

Presidentti Donald Trumpin lausunnot viruksesta vain hämmentävät kansaa entisestään. Trumpin viestit ovat usein ristiriidassa asiantuntijoiden näkemysten kanssa. Hän esimerkiksi vastikään ennusti, että virus häviää kevään mittaan. Asiantuntijoiden mukaan viruksen leviämistä ja elinaikaa ei voi varmuudella ennustaa.

Trump myös ilmoitti, että virukseen olisi piakkoin saatavilla rokote. Asiantuntijoiden mukaan rokotteen kehittämiseen ja luotettavaan testaamiseen kuluu vuosia.

Koronaepidemian kaltaisissa tilanteissa oikean tiedon nopea levittäminen on elintärkeää. Näyttää kuitenkin siltä, että jonkinlainen valheellinen rauhallisuuden illuusion säilyttäminen on Yhdysvaltain hallinnolle tärkeämpää kuin itse koronaviruksen torjuminen.

Paniikkiin tai hysteriaan ei tietenkään ole aihetta, mutta samaan aikaan hallinnon on pystyttävä antamaan oikeellista tietoa.

Tiedottaminen maailmanlaajuisesti vaikuttavasta tilanteesta on tietenkin vaikeaa, koska viruksen leviämisen ennustaminen on mahdotonta ja tehokkaista toimenpiteistä on aina olemassa monta näkemystä.

Periaatteina voi kuitenkin vaikeassakin tilanteessa toimia kansalaisia palveleva avoimuus, läpinäkyvyys ja johdonmukaisuus. Kansalaisilla on oikeus saada oikeellista tietoa elämäänsä vaikuttavista terveysuhkista.

Kirjoittaja on apulaisprofessori University of Illinois’ssa Chicagossa Yhdysvalloissa.