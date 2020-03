Frank Martela ja Jussi Ahokas kysyivät (HS Vieraskynä 7.3.), kumpi on tärkeämpi politiikan onnistumisen mittari, talouskasvu vai kansalaisten pitkä ja hyvä elämä. No ilman muuta kansalaisten pitkä ja hyvä elämä!

Vastaus tosin vaatii pari lisähuomiota kirjoituksen maalaamasta asetelmasta. En tiedä kenenkään koskaan pitäneen itse talouskasvua politiikan lopullisena päämääränä vaan sillä aikaansaatua hyvinvointia. Kysymyksenasettelu on siten hieman olkiukkomainen.

On oikein hyvä asia, että politiikan päätöksenteon tukena on useita eri mittareita. Erityisesti julkisten verovarojen käyttö pitää pystyä perustelemaan paremmin. Julkisten menojen on luotava enemmän kokonaishyvinvointia kuin verotuksen tuottamat hyvinvointitappiot. Nykyisin julkista rahaa tuhlataan surutta toisarvoisiin kohteisiin.

Monesti tuntuu, että muiden mittarien käyttöä vaativien todellinen motiivi onkin, että julkisen talouden tasapainosta tai talouskasvun edellytyksistä huolehtimisella ei olisi enää niin väliä. Nämä kun aiheuttavat ikäviä ”reunaehtoja” julkisten menojen ainaiselle kasvattamiselle ja tuovat mukanaan ikäviä uudistustarpeita.

Luodaan ja tuodaan siis ihmeessä uusia hyvinvoinnin mittareita arvioimaan päätöksiä. Käytetään niitä erityisesti arvioidessamme jo olemassa olevia julkisen talouden menoja sekä niiden järkevyyttä. Mutta tuodaan ne nykyisten talousmittareiden rinnalle, ei niiden tilalle.

Juho Romakkaniemi

toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.