Helsingin Sanomat nosti esiin ihmiskaupan uhrien asemaan liittyviä ongelmia (8.3.). Kolmentoista viime vuoden aikana oleskelulupakäytäntö on osoittanut, ettei lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytäntö tarjoa riittävää turvaa ihmiskaupan uhreille, helpota rikosten ilmituloa ja selvittämistä eikä edistä uhrin toipumista.

Toimimaton lainsäädäntö ja oleskelulupaprosessi estävät uhreja hakeutumasta viranomaisten puoleen, mahdollistavat hyväksikäyttökierteen jatkumisen ja kasvattavat uudelleen uhriksi joutumisen riskiä. Lakia on jo aika muuttaa.

Jatkuvan oleskeluluvan myöntämiseksi tulisi riittää uhrin haavoittuva asema erityisen haavoittuvan aseman sijaan. Tilapäinen lupa tulisi saada vähintään sillä perusteella, että esitutkinta on aloitettu ihmiskauppana.

Tilapäinen rikosprosessiin kytkeytyvä oleskelulupaperuste ei vastaa uhrien tarpeeseen. Oleskelulupahakemusten harkinta kestää keskimäärin yhdeksän kuukautta. Oleskelulupaa odottaessa työssään hyväksikäytetyllä ihmiskaupan uhrilla ei ole välttämättä oikeutta enää tehdä työtä. Pitkä lupaharkinnan kesto ja luvan saannin epävarmuus vaikeuttavat rikosilmoituksen tekemistä. Tämä johtaa hyväksikäytön jatkumiseen.

On ongelmallista, ettei poliisin päätös esitutkinnan aloittamisesta tai edes asian siirtyminen ihmiskauppana poliisilta syyttäjälle riitä oleskeluluvan saamiseen. Maahanmuuttovirasto tarvitsee lausunnon siitä, että uhrin läsnäolo Suomessa on tarpeen esitutkinnan suorittamiseksi. Tosiasiassa on vaikea kuvitella sellaista tilannetta, jossa näin vakavan rikoksen asianomistajan läsnäoloa Suomessa ei tarvittaisi.

Rainer Hiltunen

kansallinen ihmiskaupparaportoija, vt. yhdenvertaisuusvaltuutettu

Anni Valovirta

ihmiskauppa-asiantuntija, ylitarkastaja

