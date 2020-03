Olemme kuulleet väärinkäytöksistä niin vanhusten, vammaisten kuin lasten ja nuortenkin hoidossa. Viime päivien tiedot saattohoidossa olevien kohtelusta kylmäävät (HS 3.3.). Mistä on kyse?

1800–1900-luvuilla kunnat kauppasivat huutokaupoissa ihmisiä, jotka eivät pystyneet itse hankkimaan elantoaan ja joilla ei ollut huoltajaa. Lapsia, vammaisia ja vanhuksia annettiin sille, joka vaati kunnalta vähiten rahaa henkilön elättämistä vastaan.

Ostetun kohtalo oli usein julma: pakkotyötä, pahoinpitelyä ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Monet lapsetkin elivät orjuutta muistuttavissa olosuhteissa.

Huutokaupat kiellettiin vuonna 1923, mutta lakia ei valvottu riittävästi. Viimeinen dokumentoitu huutokauppa pidettiin 1930-luvun puolivälissä. Toiminta ilmeisesti jatkui pienessä mitassa vielä 1940-luvulle asti.

Olemme nyt palanneet tähän käytäntöön uusissa vaatteissa: huutokauppojen sijaan järjestetään tarjouskilpailuja. Voittajan tarjous on aina halpa. Se tarkoittaa vähäisiä resursseja, jolloin inhimillinen lämpö ja toisen aito kohtaaminen ovat ylellisyyttä. Ne ovat kuitenkin ihmisarvoisen elämän ydin.

On helppo nostaa tikun nokkaan ne yritykset, jotka toimivat ala-arvoisesti, ja ne kunnat, jotka hyväksyvät nämä yritykset. Suurin ja vastuullisin toimija on kuitenkin eduskunta, joka on tehnyt tämän mahdolliseksi. Se voisi lopettaa nämä huutokaupat.

Hoitoa ei pitäisi kilpailuttaa niiden ihmisten kohdalla, jotka eivät voi pitää huolta omista eduistaan, valittaa saamastaan hoidosta ja vaatia oikeutta kohteluunsa. Mikään valvonta ei poista väärinkäytöksiä, jotka on kudottu järjestelmään.

Tytti Solantaus

Mieli ry

