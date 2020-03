Politiikassa ja julkisessa hallinnossa on poikkeuksellisen vähän tutkijan koulutuksen saaneita tohtoreita. Hallituksessa on tiedeministeri, mutta hänkään ei ole tohtori.

Vallalla on käsitys, että kaikkien tutkijoiden kuuluu olla yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa tai reservissä valmiina vastaamaan poliitikon kysymyksiin nyt ja heti ja että puhelinpalvelu riittää.

Yliopistojen tärkeä, yliopistolaissa määrätty toiminta opetuksen ja tutkimuksen lisäksi on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kaikki tohtorikoulutetut tutkijat eivät työskentele yliopistoissa. Teollisuutta on kehotettu palkkaamaan tohtoreita.

Mutta mitä tekee julkinen hallinto? Muut Pohjoismaat käyttävät tohtoreita myös valmistelutyöryhmissä, mutta Suomi tekee niin vain poikkeustapauksissa. Britannia houkuttelee maahan tohtoreita, joita Suomesta muuttaa muualle entistä enemmän.

Yliopistojen ylin tutkinto on tohtorintutkinto. Tutkija on yliopiston kouluttama oman alansa tohtorintutkinnon suorittanut osaaja, jolla on kyky ottaa vastaan ja tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista, luotettavuusarvioitua tietoa ja tulkita sitä. Kun ymmärtää luotettavan tiedon tuottamisprosessin, voi vertailla saatuja lopputuloksia ja tehdä niistä päätelmiä. Tutkimustulosten ymmärtäminen edellyttää niiden lukutaitoa. Tutkimus ei ole sama kuin selvitys.

Menemme lääkäriin ja arvostamme lääketieteen tohtorin osaamista. Miksi emme arvosta eri alojen tohtoreita julkisten virkojen hoidossa? Poliittinen päätöksenteko tarvitsee jatkuvasti tutkittua tietoa. Julkisen hallinnon kelpoisuusvaatimus on lähes poikkeuksetta ylempi korkeakoulututkinto. Se ei nykymaailmassa riitä vaan pitäisi olla yhä useammin ylin korkeakoulututkinto.

Osaamisen pitää olla virastossa tai ministeriössä. Kyse on osaamistason kasvattamisesta organisaatiossa, ei johtajien, konsulttien ja hallintorakenteiden lisäämisestä. Siihen eivät riitä avustajat ja neuvostot.

Kelpoisuusvaatimuksia määritteleviä lakeja ja asetuksia tulee muuttaa. Sen lisäksi pätevyyteen vaikuttava kokemus pitää määritellä ja huomioida.

Huomattavan osan julkisen hallinnon asiantuntijoista ja esittelijöistä pitäisi olla oman alansa tohtoreita. Ministerin ei pitäisi enää nykyaikana perustella virheellisiä päätöksiään sillä, että hän sai väärää tietoa. Miksi Suomi kouluttaa tohtoreita, jos heitä ei osata käyttää?

Pirkko Vihko

professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori, Helsinki

