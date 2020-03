Muut lehdet

Savon Sanomat kirjoittaa koronaviruksen leviävän vauhdilla ympäri Suomea.

”Viranomaisten ohella yrityksetkin alkavat olla valmiudessa koronan saapumiseen. Todennäköistä on, että toimipisteitä joudutaan sulkemaan ja henkilöstöä siirtämään etätöihin, jos mahdollista.”

”Suomessa kuten muuallakin maailmassa koronan ennaltaehkäisyssä on turvauduttu karanteeneihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan niiden avulla pyritään hidastamaan taudin leviämistä. Jos tai kun virus yltyy epidemiaksi, on tärkeää, etteivät kaikki sairastu yhtä aikaa. Yhteiskunnan on jotenkin pyörittävä, jotta kansalaisten perustarpeet voidaan turvata.”

Keskisuomalainen: ”Viranomaiset pyrkivät hidastamaan viruksen etenemistä, jotta potilaita pystyttäisiin hoitamaan. Suomessa siihen pyritään karanteeneilla, jotka saattavat sulkea kokonaisia kouluja, päiväkoteja ja työpaikkoja. Sulkemisista aiheutuu väistämättä taloudellisia menetyksiä, ja viruksen maailmantaloudellinen hinta on jo nyt kova.”

”Jos epidemia jatkaa leviämistään Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja ­Aasiassa kesään saakka, voi kehittyä myös raskas maailmantalouden lama.”

”Jos kyseessä on vain muutamien viikkojen vaihe, talous todennäköisesti elpyy nopeasti.”

Aamulehti kirjoittaa, että uusimpien talousennusteiden mukaan Suomen talouskasvu on lopahtamassa nollaan.

”Maanantaina nähtiin maailman ­pörsseissä voimakkain pudotus korona­viruksen aikana. Euroopassa yleisindeksit heikkenivät yli viiden prosentin vauhdilla.”

”Suomen kannalta huolestuttavaa on se, ettei hallitus voinut hallitusohjelmaa ja talousarviota laatiessaan ennakoida, että koronaviruksen kaltainen odottamaton muuttuja tulee ja muuttaa tulevaisuuden näkymiä.”

”Kunnianhimoiset tavoitteet esimerkiksi työllisyyden parantamiseksi asettuvat nyt uuteen valoon. Jos tavoite oli jo aiemmin kova, nyt se on jo niin kova, että on vaikea uskoa sen saavuttamiseen ilman päättäväisiä ja mahdollisesti poliittisesti vaikeitakin toimia.”

Kainuun Sanomat: ”Pörssien levottomuus ja koronaviruksen muut talousvaikutukset saattavat olla ikävällä tavalla myös Suomen hallituksen käsissä huhtikuun kehysriihessä. Jos ja kun taloustilanne heikkenee, voi edessä olla leikkauksia tai aiemmin kaavailtujen inves­tointien ja menolisäysten jäädyttämistä.”

”Hallitukselle se tietää lisäpaineita ja mahdollisesti myös ristiriitoja hallituksen sisälle. Kun valintoja on entistä suurempi pakko tehdä, alkavat eri puolueiden painotukset ottaa tosissaan mittaa toisistaan. Toisaalta koronaviruksen kaltainen ulkoinen uhka saattaa myös hitsata val­tiojohtoa aiempaa paremmin yhteen.”