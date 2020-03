Syyrian sota jatkuu, ja tilanne Idlibissä muistuttaa meitä sekä sodan kauhuista että vastuusta, joka meillä on pakolaisia kohtaan. EU:lla on oltava paremmat edellytykset auttaa hädänalaisia ihmisiä sota-alueilla. Meidän on kyettävä osallistumaan nykyistä paremmin humanitaarisiin operaatioihin.

Vuonna 2016 EU ja Turkki solmivat sopimuksen, jonka tarkoituksena oli tukahduttaa ihmissalakuljettajien toiminta ja saada muuttoliike hallintaan. Sopimuksen tarkoituksena oli tukea Turkkia, joka oli ottanut suuren humanitaarisen vastuun.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan rikkoi sopimusta päästämällä siirtolaiset kohti Kreikan rajaa. EU ei voi sallia, että yksittäiset maat, kuten Turkki tai Venäjä, käyttävät ihmisiä pelinappuloina epävakauden luomiseen. Turkin toiminnassa on poliittisen taktikoinnin piirteitä – siirtolaisten ohjailu on osa Erdoğanin sisäpolitiikkaa ja siirtolaiset tämän kyynisen pelin uhreja.

Monet siirtolaiset ovat saaneet turvapaikan Turkista, eikä heidän tarvitse suunnata pohjoiseen. Toiset ovat turvapaikan tarpeessa, mutta turvapaikkakäsittelyä ei voida tehdä, jos yhtäaikaisesti laittomia rajanylityksiä on suuri määrä. EU:n pitää vastata tilanteeseen nopeasti.

Vuoden 2015 hallitsematon tilanne ei saa toistua. Puolueemme esittävät kolmea konkreettista toimenpidettä:

Ensinnäkin vahvistetaan välittömästi EU:n ulkorajoja. Emme voi sallia hallitsematonta maahanmuuttoa yli ulkorajojen. Tämä on koko Euroopan asia, joka koskettaa jokaista jäsenmaata. Meidän pitää tukea Kreikkaa ja Bulgariaa sekä vahvistaa EU:n raja- ja merivartiovirasto Frontexia. Esitämme Euroopan kansanpuolueen EPP:n kanssa 2 000 rajavartijan lähettämistä ulkorajoille.

Toiseksi hoidetaan rajamenettely EU:n ulkorajoilla. Syyrian sota on humanitaarinen katastrofi, ja meidän pitää auttaa hädässä olevia ihmisiä nykyistä paremmin. Tehokkaasti toimiva rajamenettely olisi järkevä ratkaisu vaikeaan tilanteeseen. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet palautettaisiin nopeammin lähtömaihin, ja hädässä olevat saisivat nopeammin apua.

Kolmanneksi palautetaan EU:n ja Turkin välinen pakolaissopimus. EU:lla on velvollisuus tukea Turkkia siirtolaisten vastaanottamisessa. Turkilla ei ole oikeutta päättää, kuinka monta ihmistä ja ketkä Eurooppaan pääsevät. Se on EU:n jäsenmaiden päätös.

Puheet on kuultu. Nyt on konkreettisten tekojen aika. Vaadimme eurooppalaista ratkaisua. Annamme täyden tukemme komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenille ja hänen tavoitteilleen.

EU:n toimintakykyä on vahvistettava. Voidaksemme pitää sisärajat avoinna, meidän on vahvistettava ulkorajavalvontaa.

Petteri Orpo

kokoomuksen puheenjohtaja, EPP:n varapuheenjohtaja

Ulf Kristersson

puheenjohtaja, Moderaterna (maltillinen kokoomus), Ruotsi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.