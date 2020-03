Mika Niiniranta (HS Mielipide 7.3.) kirjoitti, kuinka herttoniemeläisten lähipalvelut kärsivät kirjaston ja nuorisopalvelujen siirtyessä lähipalvelukeskus Hertsiin.

Siirtymää on valmisteltu pitkään ja yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kettutien kiinteistö, jossa kirjasto ja nuorisopalvelut sijaitsivat, on kaavoitettu asuntorakentamiselle. Tontit on varattu Helsingin kaupungin asuntotuotannolle.

Herttoniemen palvelujen varmistamiseksi etsittiin uutta korvaavaa tilaa aktiivisesti, etenkin metroaseman tuntumasta. Vaihtoehtotarkastelun jälkeen nuorisolautakunta sekä kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättivät, että tilat vuokrataan lähipalvelukeskus Hertsistä.

Haimme Herttoniemen kirjastolle ja nuorisopalveluille hyvää sijaintia ja saavutettavuutta, joka palvelisi niin läntisen Herttoniemen, Herttoniemenrannan kuin myös Kulosaaren asukkaita. Tavoite oli löytää paikka asukkaiden arkisten reittien varrelta.

On totta, että läntisen Herttoniemen asukkaille saavutettavuus heikkenee, kun palvelut siirtyvät Itäväylän ja metroradan varteen. Toisaalta vanhassa paikassaan kaupungin tilojen käyttöaste oli neliöihin ja resursseihin nähden heikko. Kirjaston käyttöaste on jopa laskenut vuosien ajan.

Uutta nuorisotilaa ja sen toimintaa on suunniteltu yhdessä nuorten kanssa. Uskomme, että nuoret löytävät hyvin keskeisellä paikalla olevan uuden tilan. Aukioloajat ovat entistä laajemmat ja ensimmäisenä nuorisotilana Helsingissä Hertsin tila on auki nuorille seitsemänä päivänä viikossa. Tila on järjestöjen ja muiden asukasryhmien käytettävissä joka päivä ennen nuorten toiminnan alkamista.

Miten Hertsissä 19. maaliskuuta avattavat tilat toimivat? Myönnämme, että jännittää. Kirjaston ja nuorisopalvelujen yhteiset tilat ovat auki entistä pidempään, ja neliöitä on vähemmän. Kaupungin tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö on kaikkien etu. Uskomme, että uusista tiloista tulee vielä herttoniemeläisten ylpeyden aihe.

Saara Ihamäki

aluekirjastopalvelujen johtaja

Katri Kairimo

aluepäällikkö, Itäinen nuorisotyö

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

