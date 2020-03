Potilastietojärjestelmä Apotin hyödyt realisoituvat täysimääräisesti, kun toiminnanmuutos viedään läpi, järjestelmän käytettävyys paranee ja kun erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto koko Uudellamaalla saadaan laajasti saman järjestelmän piiriin.

Apotti-järjestelmän investointikustannus on 380 miljoonaa euroa. Käyttäjämäärä on noussut arvioidusta noin 36 000:sta 47 000 käyttäjään. Oy Apotti Ab on kilpailuttanut palveluita, jotka eivät olleet alkuperäisessä laajuudessa tiedossa. Lisäksi Apottiin on liittynyt kaksi uutta kuntaa vuonna 2016 tehdyn investointilaskelman jälkeen.

Hankintarenkaaseen kuuluvat Uudenmaan kunnat voivat liittyä Apotti-hankkeeseen ja järjestelmän käyttäjiksi 20. huhtikuuta saakka. Määräaika tulee hankintalaista. Oy Apotti Ab ei voi osallistua mahdollisiin tuleviin kilpailutuksiin.

Päättäjät ovat ymmärtäneet hyvin, että uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä tarvitaan riippumatta siitä, kuka sote-järjestäjä tai tuottaja jatkossa on. Verorahat saattavat tulla jatkossa tuleville maakunnille tai itsehallintoalueille eri kanavia pitkin, mutta niitä ”samoja” verorahoja käyttävät tulevaisuudessa myös tulevat maakunnat.

Apotti-hanke on asiakkaiden todellinen yhteistyön voimannäyte. Sote-ammattilaiset ovat rakentaneet järjestelmää itse. Hankkeen kokonaisaikataulu on alkuperäisen suunnitelman mukainen.

Järjestelmällä on noin 20 000 käyttäjää. Järjestelmää kehitetään palautteen perusteella yhä käyttäjäystävällisemmäksi. Muutoksia tehdään nopeasti mutta harkiten niin, että ne palvelevat kaikkia käyttäjiä hyvin. Olemme kouluttaneet lääkäreitä ja hoitajia, jotka voivat myös itse muokata sisältöä omaan työhönsä sopivaksi. Tämän mahdollistaa Apotti-järjestelmän ja taustalla olevan Epic-teknologian erittäin laaja muokattavuus.

Kansallisella tasolla tarvittaisiin sote-uudistuksen lisäksi ensinnäkin yksi yhteinen kansallinen lääkelista niin, että myös vapaatekstinen annostelutieto saadaan rakenteiseen muotoon. Toiseksi tarvitaan yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteri tai selkeät lakisääteiset keinot kotihoidon kokeilulain kaltaisesti, jotta välttämätön tiedonvaihto sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa mahdollistuu.

Lisäksi tulisi ratkaista sosiaalihuollossa syntyvien terveystietojen käsittely, koska nämä tiedot eivät ole Kanta-palvelussa.

Hannu Välimäki

toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab

