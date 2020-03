Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Valtiovarain­ministeriö ja muut ministeriöt neuvottelivat tiistaina ja keskiviikkona julkisen talouden suunnitelmasta ja valtiontalouden kehyksistä loppuvaalikaudeksi.

Neuvotteluilla pohjustettiin koko hallituksen neuvotteluja loppuvaalikauden taloudesta. Ne pidetään huhtikuussa.

Talousnäkymät ovat näinä aikoina mahdollisimman epäselvät. Koronaviruksen sekä öljyn hintasodan vaikutuksista maailman ja Suomen talouteen on jo saatu esimakua, mutta täysin hämärän peitossa on, kuinka vakavia ja pitkäkestoisia vaikutuksista vielä tulee.

Valtiovarainministeriön osastopäällikkö Mikko Spolander sanoi alkuviikosta STT:lle, että koronaviruksen vaikutuksia on vaikea arvioida ja muuttaa numeroiksi.

Kasvuennusteita on pienennetty ennuste toisensa jälkeen. OP-ryhmä päivitti ennusteensa ensin. Se pudotti tämän vuoden kasvuarvion nollan tuntumaan.

Danske Bank seurasi tiistaina perässä. Se pudotti tämän vuoden kasvuennustetta 0,3 prosenttiin joulukuisesta yhdestä prosentista. Danske Bank hilasi myös ensi vuoden kasvuennustetta karvan verran alaspäin.

Myös valtiovarainministeriö varautuu pudottamaan kasvuarviotaan. Seuraava arvio julkaistaan hallituksen niin sanotun kehysriihen aikaan.

Pörssikurssitkin ovat viime aikoina kulkeneet sellaista vuoristorataa, että heikkohermoisia hirvittää. Mutta kun ottaa huomioon pörssikurssien monta vuotta kestäneen nousun, pohjille on vielä rutkasti matkaa.

Koronaviruksen vaikutukset Suomen talouteen ja maailmantalouteen jäänevät kuitenkin väliaikaisiksi. Ne ehkä näkyvät parin kolmen vuosineljänneksen luvuissa ja sitten hiipuvat.

Vakavampi ja pitkäaikainen haaste Suomen taloudelle on väestön ikääntyminen ja sen seurauksena sosiaali- ja terveysmenojen kasvaminen. Tätä menoa huollettavia on kohta enemmän kuin huoltajia eli töissä olevia.

Antti Rinteen (sd) ja Sanna Marinin (sd) hallitusta on moitittu siitä, että se kuljettaa valtiontaloutta menot edellä.

Tämän vuoden budjetti on hivenen elvyttävä. Jos elvytys osuikin kohdalleen nyt kun talousnäkymät heikkenevät, hallitus tuskin voi kehua itseään kaukonäköisestä toiminnasta.

Hallituksen harvoja ilonaiheita on, että työllisyysaste on viime kuukausina edelleen parantunut. Tammikuussa työllisiä oli 46 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Voi tosin kysyä, johtuuko työllisyysasteen paraneminen maailmanlaajuisen kasvun viimeisistä vuosista vai hallituksen toimista.

Ja jos työllisyyden paraneminen on hallituksen ansiota, kumpaa on kiittäminen: nykyistä punamultahallitusta vai viime vaalikauden porvarihallitusta?

Nyt on keskusteltu siitä, pitäisikö hallituksen ottaa käyttöön hallitusohjelmassa varattu elvytysvara. Ainakin toistaiseksi valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on vastannut, että ei. Hän toisti näkemyksensä tiistaina.

Kun taloustilanne on niin epävarma kuin on, hallitukselta tuskin tulee räväköitä ehdotuksia mihinkään suuntaan, myöskään työllisyyttä lisäävistä toimista.

Suomen Yrittäjät on kyllä vaatinut esityksiä paikallisen sopimisen lisäämisestä pienyrityksissä jo kevään kehysneuvotteluissa, mutta Marin on sanonut, että mitään ikäviä toimia hallitus ei esitä ennen kuin työmarkkinakierros on loppukeväästä tai alkukesästä ohi.

Mutta uskaltaisiko hallitus silloinkaan tehdä esityksiä, jotka suututtaisivat palkansaajia? Juuri palkansaajien äänillähän Sdp nousi pääministeripuolueeksi.

Näyttää siis siltä, että ainakaan tässä vaiheessa hallitukselta ei ole tulossa nopeaa reagointia maailmantalouden ja sen myötä Suomen talouden muutoksiin.

Tämäkin ennuste voi tosin mennä perusteellisesti pieleen. Ainakin toistaiseksi talousennusteiden epävarmuus on sittenkin vähäisempää kuin 1990-luvun alun Neuvostoliiton romahduksen ja suuren laman aikaan. Silloin kasvuennusteiden etumerkkiäkin piti vaihtaa vauhdissa plussasta miinukseen.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.