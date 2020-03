Aulikki Kananoja ja Tapio Räty kirjoittivat (HS Vieraskynä 15.2.) lastensuojelun kaipaavan suuria muutoksia ja tietoa, miten vastuuta huostaan otetuista lapsista on otettu.

Julkisen vallan pitäisi hankkia tietoa myös lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista, jotka eivät ole sijaishuollossa. Miksi huostaanotot ovat lisääntyneet?

Valitettavan usein lastensuojelun avohuolto ymmärretään sijoituspäätösten arvioinniksi ja tekemiseksi, mikä näkyy resursoinnissa ja työkäytännöissä. Sijoituksia kodin ulkopuolelle tarvitaan liian usein siksi, ettei ehkäisevissä tai sijoitusta korvaavissa toimenpiteissä ole onnistuttu.

Hallinto rajaa entistä tarkemmin, minkälaiset asiakkaat saavat mitäkin palvelua. Työskentelyä on yhtenäistetty, standardoitu ja ositettu. Henkilökunnan vaihtuvuus ositetuissa palveluissa sopii huonosti elämäntilanteen kokonaisuuteen pureutuvaan työskentelyyn, jossa tilanteeseen perehtyminen ja luottamuksen syntyminen avaavat mahdollisuuksia. Tutkitusta tiedostakaan ei ole hyötyä, jos sitä ei kykene käyttämään.

Sopivien palvelujen hankkiminen on työlästä eikä aina onnistu. Helsingissä tieto palveluista ja päätöksenteko niiden myöntämisestä on viety vastuuso­siaalityöntekijältä. Yksityisten (sijoitus)palvelujen määrä on ­räjähtänyt. Palveluntuottajat rajaavat, kenelle ja mitä palvelua he antavat. Ja voi niitä asiakkaita, joiden tilanne ei sovi tarjottuihin palveluformaatteihin!

Avohuollossa keskitytään muun kustannuksella juridiikkaan, usean sosiaalityöntekijän vahvistamien asiakirjojen tuottamiseen. Lainsäädännölliset aikarajat ja byrokratia aiheuttavat kiirettä. Nopea päätöksen­teko on välttämätöntä silloinkin, kun oikeusturvan kannalta olisi hyvä ensin yrittää vaikuttaa ja katsoa, mihin suuntaan lapsen ja perheen tilanne kehittyy. Aikaikkuna kriisitilanteessa tehdystä kiireellisestä sijoituksesta varsinaiseen huostaan­ottoon on moneen tilanteeseen liian lyhyt, kaksi kuukautta.

Avohuollossa näkyvät puutteet palveluissa, esimerkiksi nuorten psyykkisessä ja neurologisessa tuessa. Kynnys tera­pioihin on korkea, ja ehkäisevä psyykkinen tuki on riittämätöntä. Nuorten psykiatria ja perheneuvolat eivät työskentele asiakkaiden kanssa, jotka eivät ole motivoituneita ja jättävät saapumatta vastaanottoajoille. Usein myös nuoren käytöshäiriöllä perustellaan pudottamista pois palveluista, ja hoito jää lastensuojelulle.

Sosiaalipalveluissa on viime vuosikymmenet tehty suuria muutoksia. Silti Helsingissäkin systemaattinen asiakastyön seuranta on keskittynyt tehtyjen toimenpiteiden ja myönnettyjen palvelujen seurantaan, joiden myötä raha liikkuu.

Jospa jatkossa vahvistettaisiin avohuollon resursointia ja vaikuttavuusseurantaa, korjattaisiin sitä, mikä ei toimi. On huolestuttavaa, jos valtakunnallinen lastensuojelun pitkäjänteinen vaikuttavuustutkimus on yhä lapsenkengissä.

Valpuri Sorri

sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri, Helsinki

