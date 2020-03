Helsingin Sanomissa kerrottiin ilmiöstä, jossa nuoret aikuiset uupuvat pyrkimällä olemaan jatkuvasti paras versio itsestään (5.3.). Ilmiön taustalla vaikuttavat haitallinen itsekritiikki ja kovat suorituspaineet. Nämä yhdistetään tyypillisesti perfektionismiin. Monet nuoret kokevat opiskelu- ja työelämän asettamat vaatimukset kohtuuttomiksi.

Tuoreessa kansallisessa mielenterveysstrategiassa yhdeksi nuorten mielenterveyttä uhkaavaksi tekijäksi nostettiin opiskeluihin liittyvä stressi. Lisäksi vaatimusten kasvun niin työ- ja perhe-elämässä kuin vapaa-ajallakin on arveltu olevan yksi mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen lisääntymistä selittävä tekijä.

Meille Nuorten kriisipisteen työntekijöille nuorten kamppailu vaatimusten kanssa on ilmiönä tuttu. Asiakkaat kertovat riittämättömyyden kokemuksista, jotka suistavat uuvuttavaan ylisuorittamiseen tai toisaalta lamaantumiseen, kun liian suuret vaatimukset muodostuvat arkisen toimintakyvyn esteeksi. Riittämättömyyden tunteet myös taustoittavat kokemuksia stressistä, ahdistuneisuudesta ja masentuneisuudesta.

Nuorten kriisipiste on vastannut nuorten hätään kehittämällä ammatillisesti ohjattuja Minä riitän -ryhmiä. Ryhmien tavoitteena on vahvistaa nuorten itseensä kohdistamaa myötätuntoa vertaistuen, tiedon, harjoitusten ja tehtävien keinoin. Itsemyötätunto tarkoittaa suhtautumista itseen kuin hyvään ystävään: sallivasti ja lempeästi. Itsemyötätunto voi tutkitusti vähentää muun muassa masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, stressiä ja täydellisyyden tavoittelua.

Minä riitän -ryhmien tulokset ovat rohkaisevia: noin kolmella neljästä ryhmäläisestä itsemyötätunto vahvistui. Ryhmien lisäksi itsemyötätuntoa vahvistavaa työtä tehdään osana yksilö- ja parisuhdetyöskentelyä sekä jalkautuen oppilaitoksiin ja tapahtumiin.

Nuorten aikuisten hyvinvoinnin turvaaminen on välttämätöntä. Siksi nuorten riittämättömyyden taakkaa on kevennettävä. Tämä vaatii sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, järjestötoimijoiden, työnantajien, oppilaitosten ja päättäjien osallistumista. Meidän tulee puhua nuorten kanssa armollisuudesta, myötätunnosta ja siitä, mikä on riittävän hyvää.

Kynnyksettömästi itsemyötätunnon äärelle nuoria kokoavat kohtaamisen paikat – esi­merkiksi erilaiset ryhmät ja työpajat – ovat kokemuksemme mukaan yksi hyvin toimiva ­malli.

Emma Lindegren

kriisityöntekijä, kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologi

Kaisa Tanskanen

kriisityöntekijä, psykologi, HelsinkiMissio, Nuorten kriisipiste

