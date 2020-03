Helsingin Sanomat (11.3.) kertoi näyttävästi Finlandia-talossa järjestetystä ekologisen ja sähköisen lentämisen konferenssista.

Liikkeellä on merkittäviä toimijoita, ja kehitystyö on dynaamista. Pitkien ja osin hankalien etäisyyksien Suomessa ekologisella lentämisellä olisikin tilausta. Valitettavasti vain uuden ilmailun kehityksessä maamme on jäämässä jälkeen muista Pohjoismaista.

Tämän surullisena symbolina on suunnitelma lakkauttaa Malmin lentoasema. Sehän on toiminut Suomen yleisilmailun kehittämisen ja koulutuksen tärkeimpänä keskuksena. Vielä ei kuitenkaan ole liian myöhäistä muuttaa suunnitelmia. Aalto-yliopisto voisi ottaa sähköisen ilmailun kärkihankkeekseen. Kokeilutoiminnan tukikohdaksi sopisi parhaiten Malmin lentoasema – onhan sen interiöörikin alun perin Alvar Aallon suunnittelema.

Raine Haikarainen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.