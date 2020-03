Talvisota päättyi 13.3.1940. Sota kesti kunniakkaat 105 päivää. Talvisodan päättymisen päivää on vietetty veteraanipäivänä tiettävästi aina jatkosodan päättymisestä asti. Veteraanit valitsivat muistopäiväksi maaliskuun 13. päivän, talvisodan päättymispäivän.

Tämä oli veteraaneilla muistopäivä 1980-luvulle asti. Tuolloin valtio halusi tulla mukaan järjestelyihin, mutta sille 13. maaliskuuta ei kelvannut. Eduskunta halusi unohtaa talvisodan ja määräsi valtakunnalliseksi veteraanipäiväksi 27. huhtikuuta.

Päivä tulee siitä, jolloin saksalaiset joukot poistuivat Suomen maaperältä käsivarren Lapissa. Sotaahan Lapissa ei tuolloin enää käyty, koska Suomen armeija oli rauhansopimuksen mukaisesti demobilisoitu. Lapissa olivat tuohon aikaan vain vuosina 1923–1925 syntyneet ikäluokat, jotka muodollisesti ajoivat saksalaisia takaa.

Nyt kun suomettumisen aika on ohi, voisimmeko muuttaa valtakunnallisen veteraanipäivän pidettäväksi 13. maaliskuuta? Tämä päivä on tähän tarkoitukseen sopivin, ja se on veteraanien aikoinaan itsensä valitsema päivä.

Arto Pulkkinen

Lappeenranta

