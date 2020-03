Lintumaalari Magnus von Wright kirjoitti tammikuussa 1841: ”Olin koko yön väijymässä susia haaskalta Lapinlahdessa.” Kettu näyttäytyi, ei susia. Mukana susijahdissa oli sairaalan ylilääkäri Leonard Fahlander. Sairaala avautui saman vuoden kesällä.

Tämä on vanhin Lapinlahdesta kirjattu luontohavainto. Paikan uusin hieno havainto on liito-orava, joka on valloittamassa joitakin Stadin puistojakin. Liito-oravia löytyi vuosi sitten Hietaniemen hautausmaalta. Äskettäin löysin sairaalan vanhasta puistosta tervalepän juurelta keltaisia papanoita, ja niitä on tullut siihen lisää.

Samalla paikalla hohkaa keväällä keltavuokkoja. Ne ovat muistoina kasvitutkija ja ylilääkäri Anders Thiodolf Saelanin kasviharrastuksista. Keltavuokkoja istutettiin sairaalapuistoon hänen virka-aikanaan 1800-luvun loppuvuosikymmenillä. Sen ajan viljelykarkulaisiin kuuluu myös mukulakirveli, joka kasvaa samalla paikalla Kaartin hautausmaan tuntumassa. Kymmenisen vuotta sitten tehdyissä kartoituksissa näiltä mukulakirveleiltä löytyi erittäin uhanalainen perhonen: kirvelilattakoi.

Lapinniemi oli aikoinaan sairaalan iso puisto, jolla oli rantaa toista kilometriä. Lauttasaaren silta ja Ruoholahden satama leikkasivat noin puolet sairaalapuistosta jo 1930-luvulla. Länsiväylä leikkasi lisää 1960-luvulla. Jäljelle jäi Lapinniemestä sen pohjoislaita, noin kolmannes vanhasta laajuudesta.

Lapinlahden kohtalo on avoin. Asemakaava mahdollistaa rakentamisen tai nakertamisen vanhan sairaalapuiston eteläosassa. Aikoinaan ajateltiin, että iso sairaalapuisto kauneudellaan auttaa sairastuneita mieliä. Lapinlahtea ei ole enää varaa lohkoa yhtään.

Eero Haapanen

tietokirjailija, luonto-opas, Helsinki

