Vieraskynä

Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen neljännesvuosisadan ajan. Ennen EU-aikaa Suomen elintarvikesektori toimi lähes suljetussa taloudessa: peruselintarvikkeiden hintaa säännösteltiin ja elintarvikkeiden tuontiin ulkomailta tarvittiin lupa, mikäli niitä tuotettiin myös kotimaassa.

Siirtyminen suljettujen markkinoiden taloudesta avoimille ja kilpailluille markkinoille ei ollut maataloudelle helppoa. EU-jäsenyys merkitsi maataloustuotteiden kotimarkkinoiden laajenemista aluksi 15 maahan ja sittemmin 28 maahan.

Tuottajahintojen suuri kerta-aleneminen ja EU:n maatalouspolitiikka sellaisenaan sovellettuna olisivat johtaneet Suomen maatalouden rajuun alasajoon. Tämä estettiin Suomen olosuhteisiin räätälöidyllä tukijärjestelmällä, josta pidettiin liittymisneuvotteluissa tiukasti kiinni.

Neuvottelut olivatkin vähällä kaatua maatalouskysymyksiin. Sopimukseen jäi monia tulkinnanvaraisia kohtia. Näiden kohtien tulkinnasta EU:n komissio ja Suomi väänsivät kättä jäsenyyden ensimmäisinä kahtena vuosikymmenenä.

Suomen tavoitteet ovat EU-jäsenyyden ajan pysyneet lähes samoina. Keskeisin tavoite on ollut maatalouden pysyvän, olosuhteista aiheutuvan kilpailukykyhaitan kompensoiminen, jotta kotimainen tuotanto pärjäisi EU:n yhteismarkkinoilla. Tavoitteen saavuttamiseksi on hyödynnetty sekä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toimia että liittymisehtojen mahdollistamia kansallisia erityisjärjestelyjä.

Jäsenyyden ensimmäiset kymmenen vuotta olivat selviytymistaistelua. Aiempaa aktiivisemman otteen yhteisen maatalouspolitiikan muotoiluun Suomi otti 2010-luvulla. Suomi on tarjonnut ratkaisuja muun muassa EU:n maatalouspolitiikan yksinkertaistamiseen ja yleiseurooppalaisten kriteerien määrittämiseen epäsuotuisille tuotantoalueille.

Suomen viiteryhmä maatalouspolitiikassa on vaihdellut asiakohtaisesti. Tukikysymyksissä ja erityisjärjestelyjen perustelemisessa Suomella on ollut eniten yhteistä Itävallan, Slovenian, Portugalin, Espanjan ja Ranskan kanssa. Näissä kysymyksissä puolestaan EU:n maatalouspolitiikan liberalisointia kannattavat jäsenmaat, kuten Alankomaat, Ruotsi ja Tanska – sekä entinen jäsenmaa Britannia –, ovat olleet kauimpana Suomen linjasta. Toisaalta Suomi on tehnyt Britannian ja Ruotsin kanssa yhteistyötä yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamiseksi.

Maatalouden kannattavuus Suomessa on heikentynyt ja jäänyt jälkeen EU:n keskiarvosta. On kuitenkin tärkeä huomata, että maatalouden muutokset olisivat todennäköisesti olleet samankaltaisia ilman EU-jäsenyyttäkin. Tähän olisivat johtaneet erityisesti kansainvälisen kauppapolitiikan paineet mutta myös kansalliset paineet. Suomalaiset eivät olisi pitkään hyväksyneet tuonnilta suojattua ja hintasäännösteltyä ruokataloutta.

EU-jäsenyys ei juuri kiihdyttänyt jo muutenkin käynnissä olleita kehityssuuntia: maatalouden työllisten vähenemistä ja tilamäärän jyrkkää pudotusta. Maatalouden tuotantomäärät ovat nyt suunnilleen samoja kuin ennen EU-jäsenyyttä. Myös elintarviketurvallisuus on onnistuttu pitämään Suomessa hyvänä.

Voidaankin perustellusti sanoa, että EU-jäsenyys on ollut Suomen maataloudelle pitkän aikavälin vakuutus. Tärkeänä maataloustuottajana ja kauppamahtina EU voi paremmin suojata elinkeinon kuin yksinäinen Suomi.

Ympäristövaikutustensa osalta maatalous on edelleen kritiikin kohteena, vaikka ravinnekuormitus vesistöihin on vähentynyt huomattavasti. Merkittävänä maankäyttäjänä maataloudelta edellytetään myös aktiivista osallistumista taisteluun ilmastonmuutosta vastaan.

Maailman ruokajärjestelmällä on edessään suuria haasteita. Ruoan tarve kasvaa nopeasti samalla, kun ilmastonmuutos ja muut ympäristönmuutokset sekä urbanisaatio rapauttavat tuotannon edellytyksiä. Veden saanti on yhä keskeisempi tuotantoa rajoittava tekijä.

Kestävyyden ja kierrätettävyyden kriteerit nousevat yhä keskeisempään asemaan. Epävarmuus maailmankaupan pelisäännöissä sekä leviävät eläintaudit korostavat puolestaan elintarviketurvallisuuden ja huoltovarmuuden merkitystä. Näitä taidettiin jossakin vaiheessa pitää jo vanhanaikaisina.

Jyrki Niemi ja Ilkka P. Laurila

Niemi on tutkimusprofessori ja Laurila hallintojohtaja Luonnonvarakeskuksessa (Luke).

