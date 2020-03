Kaivoslakia ollaan uudistamassa, ja sen valmistelua tukemaan on perustettu eri tahoja edustava työryhmä.

Yleisessä keskustelussa kaivoslain alainen malminetsintä ja kaivostoiminta pannaan valitettavan usein samaan laatikkoon – myös ympäristövaikutusten osalta. Kyseessä on kuitenkin kaksi täysin erilaista toimintaa.

Malminetsinnän kielteiset ympäristövaikutukset ovat minimaaliset verrattuna moneen muuhun maastossa tapahtuvaan toimintaan, kuten esimerkiksi metsäteollisuuteen (maanmuokkaus, humus- ja hienoainesvalumat), tieverkon rakentamiseen (ojitukset ja kallioleikkaukset) tai maatalouteen.

Malmeja pidetään Suomen kansallisuusvarantona. Tiedämme, että kallioperämme sisältää niitä runsaasti. Mutta: ne pitää ensin paikantaa! Siihen tarvitaan malminetsintää.

On nurinkurista, jos tyytyväisenä todetaan, että Suomi on malmeista rikas isänmaa, mutta sitten pyritään estämään niiden paikantaminen ja tutkiminen. Näin on esimerkiksi akkuihin tarvittavien metallien ja mineraalien osalta. Jotta maankäyttövaihtoehtoja voitaisiin tasapuolisesti arvioida, kaikkien vaihtoehtojen pitää olla tiedossa.

Malminetsintä on luonnonvarojen kartoitusta, joka edistää kestävän kehityksen periaatteen toteutumista: myös tuleville sukupolville on taattava kallioperän raaka-ainevaroja. Pelkkä tieto siitä, että kallioperässämme kyllä riittää malmeja tuleville sukupolville, ei ole oikeudenmukaista.

Malmin etsimiseen menee tehokasta ja kallista tutkimustoiminta-aikaa kymmenestä kahteenkymmeneen vuotta, ja malmin löytymisestä kaivostoimintaan 20–30 vuotta. Joka sisäistää tämän aikajanan, ymmärtää, että malminetsinnän pitää olla jatkuvaa ja alueellisesti kattavaa. Toivottavasti kaivoslain mahdollisilla muutoksilla ei vaikeuteta Suomen luonnonvarojen kartoitusta.

Hannu Makkonen

Kuopio

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.