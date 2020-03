Vieraskynä

Kun väestö vanhenee, luulemme, että elämä jatkuu vain lopusta ja että eliniän piteneminen johtaa vain vanhuuden pitenemiseen. Tämä ei ole totta.

Ajatusharha perustuu siihen, että tilastollinen vanhuuden raja on pitkään ollut 65 vuotta. Jos pidämme tiettyä kronologista ikää vanhuuden rajana, vanhuus näyttää pitenevän ja vanhojen osuus väestöstä kasvavan. Ihminen ei nykypäivänä kuitenkaan muutu vanhaksi 65-vuotiaana vaan paljon myöhemmin. Ikääntyminen, vanheneminen ja vanhuus ovat eri asioita.

Ikääntyminen tarkoittaa iän karttumista, joka alkaa syntymästä. Kun elinikä kasvaa, ihmiset ikääntyvät yhä pidempään. Vanheneminen taas tarkoittaa elimistön toimintojen asteittaista heikkenemistä, joka johtaa kuolemaan.

Vanhuus alkaa painaa ihmistä noin kymmenen vuotta ennen kuolemaa, ja pari vuotta ennen kuolemaa hyvinvointi heikkenee merkittävästi. Tästä näkökulmasta Suomessa vanhuus alkaa nykyisin noin 80-vuoden iässä. Puolella 80-vuotiaista odotettavissa oleva elinaika on kuitenkin pidempi kuin kymmenen vuotta, joten heidän vanhuutensa alkaa myöhemmin. Keskiarvot kuvaavat suuren joukon keskimääräistä näkymää, eivät yksilöä.

Monessa yhteydessä on alettu välttää sanoja vanha ja vanhus. Esimerkiksi vanhuspalvelulain nimi muutettiin muotoon ”laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista”. Eikö kuitenkin ole hyväksyttävää käyttää sanaa vanhus silloin, kun puhutaan vanhasta ihmisestä, jonka terveys on heikentynyt, joka tarvitsee hoivaa ja jolla on jäljellä vähän elinaikaa? Tällainen ihminen elää vanhuuttaan. Hän on oikeutettu lainmukaisiin palveluihin ja hyvään hoitoon.

Suomessa on noin miljoona 65–80-vuotiasta ihmistä. Mikä ikävaihe sijoittuu vuosien 65 ja 80 välille? Harva 65–80-vuotias kokee itsensä vanhaksi. Moni 65–80-vuotias haluaisi tehdä töitä, joskaan ei yhtä intensiivisesti kuin aiemmin. Heidän terveytensä ja toimintakykynsä ovat hyvät, ja heidän pitkä työuransa antaa heille valmiuksia toimia monenlaisissa hyödyllisissä tehtävissä.

Valitettavasti työelämä ei ole valmistautunut monisukupolviseen työvoimaan. Ikäluokkien pienentyessä työnantajien on opittava toimimaan ikääntyvän työvoiman kanssa niin, että työurien pituus voi oleellisesti kasvaa nykyisestä noin 40 vuodesta. Työntekijöidenkin on opittava sama asia.

Elämän pidentyessä meillä on käytettävissämme enemmän elinaikaa kuin ennen. Elämänvaiheita pitäisikin hahmottaa uudella tavalla. Miten eliniän pidentyminen vaikuttaa myös muihin elämänvaiheisiin kuin viimeisten elinvuosien hoivantarpeeseen? Miten koulutus, työssäkäynti ja perhe-elämä muuttuvat, kun terve ja toimintakykyinen elämä on 10–20 vuotta pidempi kuin viitisenkymmentä vuotta sitten?

Jos jatkaisimme töissä 75-vuotiaaksi saakka, kolmekymppisenä voisi ihan hyvin olla hoitamassa lapsia, nelikymppisenä pari vuotta pois töistä hankkimassa uutta koulutusta ja kuusikymppisenä täydentää osaamistaan ja sen jälkeen jatkaa töissä vielä 10–15 vuotta. Elämä voisi olla paljon nykyistä rennompaa. Vaikkapa nelipäiväinen työviikko yhdistettynä aiempaa pidempään työuraan voisi sopia pidentyneeseen elinikään.

Vanhuus on siirtynyt myöhempään ikään, ja samalla keski-ikä on pidentynyt. Tutkimusten mukaan keski-ikä on myönteistä aikaa, eikä keski-iän kriisiä taida oikeasti olla olemassakaan. Voisiko ikävaihetta, joka keskimäärin sijoittuu 65:n ja 80:n vuoden välille, kutsua myöhäiskeski-iäksi?

Siitä, että vanhat ihmiset ovat nuortuneet eliniän kasvaessa, on todisteita. Vertasimme vuosina 1989–1990 tutkittujen 75- ja 80-vuotiaiden henkilöiden toimintakykyä nykyisten samanikäisten ihmisten toimintakykyyn. Nykyään lihas­voima, kävelynopeus, reagointikyky ja älylliset ominaisuudet ovat tämän ikäisillä huomattavasti paremmat kuin noin 30 vuotta sitten. Erityisen huomattavaa parannus on 80-vuotiaiden toimintakyvyssä.

Elämä pitenee muualtakin kuin lopusta, joten elämänvaiheet tulee miettiä uudelleen. Elämän piteneminen ei ole sama asia kuin väestön vanheneminen. Vanheneminen on hitaampaa kuin ikääntyminen.

Taina Rantanen

Kirjoittaja on gerontologian ja kansanterveyden professori Jyväskylän yliopistossa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.