Muut lehdet

Moni lehti kirjoittaa koronavirustilanteesta ja hallituksen torstaina pitämästä tiedotustilaisuudesta.

Savon Sanomat: ”Koronavirus koettelee yhteiskuntien, julkisyhteisöjen, yritysten ja yksilöiden kestävyyttä. Testissä on sekä poliittinen johtajuus että tavallisten kansalaisten kyky sietää epävarmuutta. Esimerkiksi Italiassa on huomattu, että huolettomuudesta on lyhyt matka paniikkiin. Mielten on nyt pysyttävä rauhallisina. Kaupat ovat auki eikä ruoka lopu kesken, mutta kohtuullisen kotivaran hankkiminen on kaukaa viisasta.”

Ilkka-Pohjalainen: ”Arkijärjen mukaan koulujen, päiväkotien ja vastaavien sulkemisen luulisi estävän tai edes hidastavan taudin etenemistä. Niin ikään etätöiden tekemisellä ajattelisi olevan epidemian leviämistä hillitsevä vaikutus.”

”Siksi onkin erikoista, ettei Suomessa ole toistaiseksi asetettu monia tiukkoja rajoituksia ja sulkemisia. Voisi jopa sanoa, että suuri osa kansasta odottaa niitä.”

”Pääministeri Sanna Marin totesi kuitenkin hallituksen tiedotustilaisuudessa, että myös laajat yhteiskunnalliset rajoittamistoimet saattavat vaarantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.”

Ilta-Sanomat: ”Valmiuslakeihin varautuminen on raju keino, mutta se voi olla välttämätöntä, jos tauti etenee niin kuin se on muualla tehnyt.”

Iltalehti: ”– – Sekin on hyvä muistaa, että poliitikot toimivat parhaiden ammattilaisten eli terveysviranomaisten suositusten mukaan sekä yhteiskunnallisen kokonaisharkinnan pohjalta.”

Kaleva: ”Ensiarvoisen tärkeää epidemian levitessä on huolehtia siitä, että hoitohenkilöstö pysyy terveenä. Jos epidemian huippua saadaan rajoitustoimilla myöhennetyksi ja alennetuksi, terveydenhoitojärjestelmä kestää paineen paremmin ja ihmiset pystytään hoitamaan.”

Maaseudun tulevaisuus: ”Hoidon turvaamiseksi viranomaisten ohjeiden noudattaminen onkin erittäin tärkeää. Korona pysäyttää nyt maailman hetkeksi. Vaikutukset talouteen sekä ihmisten ja yhteisöjen toimintaan ovat luultavasti suuria ja osin pysyviä. Kaikissa niissä paikallisuus korostuu, mikä on kenties välillä hyväksikin.”

Turun Sanomat: ”Toistaiseksi järeimmästä ja kiistellyimmästä rajoituksesta päätti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varhain torstaina Suomen aikaa. Yhdysvallat kieltää matkustamisen Euroopan Schengen-alueelta Yhdysvaltoihin kuukauden ajaksi.”

”Kauppapolitiikan ja vaalikampanjan harjoittaminen koronaviruksella antaa ankean kuvan Trumpin tavasta hoitaa transatlanttisia suhteita.”