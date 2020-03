Yksityisen Touhula-päiväkotien viestintäjohtaja Ossi Ahto nimesi mielipidekirjoituksessaan (HS 12.3.) kuntien palvelusetelit yksityisille päiväkodeille tasa-arvoteoksi. Olisiko kysymys ennemminkin yritystuesta?

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta on keskustellut palvelusetelin käyttöönotosta varhaiskasvatuksessa. Vanhempien ymmärrettävät vaatimukset päiväkotipaikan löytymiseksi luovat paineita nopeiden ratkaisujen etsimiselle.

Pula päiväkotipaikoista on kuitenkin pitkälti kuntapäättäjien itsensä luoma: taloussyistä päiväkodit on täytetty ääriään myöten eikä joustovaraa lapsimäärien vaihdellessa ole.

Päättäjien ja vanhempien on hyvä tiedostaa, että palveluseteli on ennen kaikkea tulonsiirto veronmaksajilta yrityksille. Yritysten tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen, ja tästä seuraa paine säästää joko toiminnan laadussa tai henkilöstön palkkauksessa.

Ovatko helsinkiläiset päättäjät valmiita siihen, että jo valmiiksi matalapalkkaisella alalla laajennetaan työmarkkinoita, joilla maksetaan pienempää palkkaa kuin kunnallisissa päiväkodeissa? Päiväkodeissa on pulaa sekä opettajista että lastenhoitajista. Miten työvoimatilanne kehittyy, jos ala avataan entistä laajemmin yritysten voitontavoittelulle?

Kun yrityksillä on mahdollisuus valikoida asiakkaansa, ne voivat halutessaan jättää rannalle niin sanotut kalliit lapset, jotka tarvitsevat erityisopetusta tai -ruokavalion.

Erilaisista sosioekonomisista taustoista tulevien lasten kohtaaminen saman pöydän ääressä julkisena palveluna tuotetussa varhaiskasvatuksessa on Suomen kansainvälisesti tunnustettu vahvuus. Mikäli osa lapsista sijoittuu palvelusetelillä tuettuihin päiväkoteihin, sulkee tämä ulos perheet, joilla ei ole mahdollisuutta maksaa lisämaksua palvelusetelin päälle.

Jos taas yksityiselle toimijalle annetaan kilpailutuksen kautta hoidettavaksi varhaiskasvatus pelkän palvelusetelin hinnalla, voidaan päätyä tilanteeseen, josta on uutisoitu yksityisessä vanhustenhoidossa: Kiusaus laadusta tinkimiseen on tällöin todellinen ja pahimmassa tapauksessa vaarannetaan valmiiksi heikoimmassa asemassa olevien lasten oppimisen polku jo ennen peruskoulua.

Kuntalaisten kannalta laajamittainen yksityistäminen on riski: korjausliikkeiden tekeminen on vaikeaa, mikäli iso yritys on saanut haltuunsa riittävän ison osuuden varhaiskasvatuspalveluista. Tällöin yritys pääsee sanelemaan myös hinnat, mikä voi olla kuntalaisille kallis yllätys.

Kannustamme Helsingin kuntapäättäjiä malttiin. Hätäisillä päätöksillä on kauaskantoisia seurauksia. Nyt kannattaa odottaa lainsäädännön selkiyttämistä, se on jo työn alla.

Eeva-Leena Onnismaa

Satu Valkonen

varhaiskasvatuksen yliopistonlehtoreita, Helsinki

Heidi Chydenius

varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen maisteri, Helsinki

