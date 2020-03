Saska Saarikoski kiinnitti esseessään ”Pysähdys” (HS Sunnuntai 15.3.) huomiota moneen tärkeään asiaan, joista yksi käsitteli organisaatioiden tehokkuuden tavoittelua.

Saarikoski on oikeassa siinä, että tässä pyrkimyksessä ja sen mittaamisessa on jo menty liian pitkälle. On ilmeistä, että tehokkuuden suoraviivainen tavoittelu ei enää palvele tarkoitustaan ja tuottaa vakavia ongelmia organisaatioille.

Tehokkuuden tavoittelu siihen olennaisesti kuuluvine mittaamisineen voi johtaa vaikeasti mitattavien mutta arvokkaiden tavoitteiden syrjäytymiseen. Se johtaa usein myös liki- ja lyhytnäköisyyteen päätöksenteossa. Se vähentää halua innovoida ja ottaa riskejä ja heikentää eri yksiköiden välistä koordinaatiota.

Suoraviivainen tehokkuusajattelu tavoitteita toteutettaessa on kuin panisi organisaation raiteille kohti haluttua pääteasemaa. Juuri tästä ongelmasta Saarikoski varoitti.

Tehokkuusajattelulle on vaihtoehto, säilymismalli. Se kohdistaa huomion niihin ehtoihin ja tekijöihin, jotka mahdollistavat organisaation olemassaolon ja turvaavat sen tulevaisuuden.

Järjestelmämallissa johdon on käsiteltävä monia erilaisia ongelmia eikä vain niitä, joissa on kysymys tehokkuudesta.

Koronaviruksen uhan alla toimiville organisaatioille säilymismalli tarjoaa todennäköisesti paremmat mahdollisuudet toimia kuin tehokkuusajattelu.

Risto Harisalo

professori emeritus, Tampere

