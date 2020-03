Ympäri maailman keskustellaan siitä, miten koronavirus vaikuttaa urheilutapahtumien järjestämiseen. Pohditaan, perutaanko kisat vai ei. Koko kysymys on nykyisen teknologisen vallankumouksen aikana absurdi. Kisoihin voidaan odottaa kymmeniätuhansia katsojia, mutta koska ne kuitenkin televisioidaan, potentiaalisia katsojia on kymmeniä tai satoja miljoonia. Eli ylivoimaisesti suurin osa katsojista ei ole fyysisesti paikalla. Näin on olympialaisissa, eri lajien EM- ja MM-kisoissa, F1-kisoissa ja niin edelleen.

Tapahtumien perumisessa tai siirtämisessä ei nähdäkseni ole mitään järkeä, koska suurin osa katsojista istuu joka tapauksessa kotona katsomassa kisoja. Jos tv-lähetyksiin halutaan täydet lehterit tyhjien tilalle, asia järjestyy nykyteknologialla helposti. Kukaan ei edes huomaa mitään.

Perttu Salmenhaara

valtiotieteen lisensiaatti, kilpauimari, Helsinki

