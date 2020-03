Kuva: Sami Kero / HS

”Jos vain olisit lukenut sen sähköpostin, tietäisit kyllä.”

Tuttavan tokaisu sai minut heti katumaan sitä, että olin avannut suuni muiden edessä. Olin mennyt kysymään asiaa, joka ilmiselvästi olisi kuulunut tietää. Ja vielä nolompaa: olin kyllä lukenut viestin, mutta en näköjään ymmärtänyt, mitä siinä sanottiin.

Tyhmät kysymykset ja villit ideat ovat sosiaalisia riskejä. Se iskostuu mieleen jo koulussa, kun koko luokka saa naurukohtauksen yhden epäonnisen väärästä vastauksesta.

Työelämässä sama toistuu hienovaraisemmin. Kun kollega hymähtää riittävän monta kertaa, että ”tuossa nyt ei ole järkeä”, tulee ennen pitkää hetki, jolloin ideat tekee mieli pitää vain omana tietonaan.

Arkisen ilmiön haitallisuudesta on nyt alettu puhua. Googlen tutkimusprojektissa selvitettiin, mikä yhdistää kaikkein menestyneimpiä työyhteisöjä. Selitystä ei löydetty työntekijöiden ulospäinsuuntautuneisuudesta, työurien pituudesta, henkilökohtaisesta suoriutumisesta tai edes siitä, tähtäsivätkö he porukassa yksimielisyyteen. Ratkaisevaksi tekijäksi nousi seikka, jota tutkijat nimittävät psykologiseksi turvallisuudeksi.

Termi tarkoittaa yhdessä jaettua tunnetta siitä, ettei kenenkään tarvitse pelätä muiden reaktioita, kirjoittaa Harvardin yliopiston johtamisen professori Amy C. Edmondson kirjassaan The Fearless Organization. Sellaisessa ilmapiirissä kaikki uskaltavat heitellä ilmaan ideoita, kysellä ja – mikä joskus elintärkeää – kertoa tekemistään virheistä niiden peittelemisen sijaan. He luottavat siihen, että vastaanotto on ymmärtävä ja reilu, vaikka uutiset olisivat huonoja tai näkemykset menisivät ristiin.

Ilman sosiaalista riskinottoa ei koskaan synny parasta mahdollista lopputulosta, totesi työelämäasiantuntija Perttu Jämsén HS:n taannoisessa jutussa.

Teemme jatkuvasti arjessamme salamannopeaa riskiarviointia: mitä juuri tässä tilanteessa, näiden ihmisten seurassa kannattaa sanoa? Jos ilmassa leijuu nolostumisen uhka, hiljaisuus on usein turvallisin valinta.

Päätös vaikenemisesta saattaa syntyä aikaisempien kokemusten sanelemana ja niin automaattisesti, ettei sitä edes tiedosta itse.

Voi vain arvailla, millaista tietoa silloin jää pimentoon ja millaisia keskusteluja käymättä. Ja ehkä tänäänkin joku tulee vähän flunssaisena töihin, kun ei kehtaa vaivata jo ennestään kireää pomoa kyselemällä, kannattaisiko jäädä kotiin.

Sellaisten riskien luulisi huolettavan niitäkin, joita lempeydestä saarnaaminen yleensä ärsyttää.

Kirjoittaja on lifestyletoimituksen uutispäällikkö.