Vieraskynä

Soiden käyttö vesistöjärjestelyineen näkyy luonnossamme. Tiedämme koko ajan enemmän myös soiden, suometsien ja suopeltojen hyödyntämisen aiheuttamista päästöistä ilmaan ja vesiin.

Turve on suokasveista syntynyttä orgaanista ainesta, joka on kerrostunut kasvupaikalleen. Turvekerrokset voivat syvimmillään olla yli kymmenmetrisiä. Näin on esimerkiksi Tammelan Torronsuolla. Maamme soiden syvin pistemäinen 18-metrinen turvekerros sijaitsee Hollolassa Tiirismaalla. Suomea pidetään metsien maana, vaikka soiden turvetilavuus on noin 30-kertainen metsiemme puuston runkotilavuuteen verrattuna. Neljännes puustosta kasvaa turvemailla.

Suometsien käytön ongelma on, että samat rehevät suot, jotka tuottavat kuitua ja tukkia kivennäismaiden metsien veroisesti, ovat myös suurimpia kasvihuonekaasujen lähteitä. Ojitetut karut suot puolestaan jopa sitovat enemmän kasvihuonekaasuja kuin vapauttavat niitä. Yllättävä tulos selittyy puuston ja varpujen lisääntyneellä hiilensidonnalla, jonka merkitys on suurempi kuin rahkasammalten vähentynyt hiilensidonta.

Reheviltä soilta liukenee ravinteita ja hienojakoista turvetta vesistöihin. Huolestuttavaa on, että uusimpien tulosten mukaan päästöt eivät pienenekään ojituksen vanhetessa vaan saattavat jopa lisääntyä vanhemmilla rehevillä ojitusalueilla.

Soiden maatalouskäytössä vapautuu vielä enemmän kasvihuonekaasuja kuin suometsissä. Sato korjataan useammin – jopa vuosittain – kuin suometsistä, maata muokataan ja lannoitetaan. Suopeltojen osuus maamme maataloussektorin kasvihuonepäästöistä on 50–60 prosenttia, vaikka suopeltojen pinta-ala on vain kymmenen prosenttia kaikista Suomen pelloista.

Viime vuonna valmistuneiden laajojen katsausten perusteella myös todettiin sekä suoluontotyyppien että suoeliöiden voivan huonommin kuin edellisten, kymmenen vuotta sitten tehtyjen arviointien perusteella oletettiin.

Miten voisimme korjata maamme uurteiset kasvot? Eräs ratkaisu saattaisi olla Keski-Euroopasta lähtöisin oleva paludiculture, joka on suomennettu termillä kosteikkoviljely. Kosteikkoviljely on turvemailla märissä olosuhteissa tapahtuvaa kasvinviljelyä maa- tai metsätalouden tarpeisiin.

Kosteikkoviljely eroaa perinteisestä, kuivatukseen perustuvasta turvemaiden käytöstä. Kosteikkoviljelyssä voidaan säilyttää luonnontilaisille soille tyypillisiä ekosysteemipalveluja, kuten hiilen sidonta ja varastointi turpeeseen sekä ravinteiden pidättäminen.

Kaupalliseen kosteikkoviljelyyn sopivia kasveja on useita: esimerkiksi tervaleppä, järviruoko, ruokohelpi, osmankäämit, pyöreälehtikihokki, sarat ja rahkasammalet. Osalle näistä on jo kaupalliset markkinat. Saksassa leveälehtiosmankäämiä pidetään jonkinlaisena ihmekasvina, josta saatavat tuotteet mullistavat eriste- ja akustiikkalevymarkkinat. Onpa netissä laajat sivustot osmankäämin käytöstä ruokanakin.

Pyöreälehtikihokki on laajalti Euroopassa rauhoitettu laji, jota lääketeollisuus on ostanut jo pitkään Suomesta muun muassa yskänlääkkeisiin. Viljellystä rahkasammalesta on povattu kasvuturpeen korvaajaa kasvualustamarkkinoille. Siinä sadot voivat olla jopa suurempia kuin kasvuturpeessa. Selitys saattaa piillä elävän rahkasammalen sisältämissä monenmoisissa antiseptisissä ynnä muissa ominaisuuksissa.

Mielenkiintoista on poliittinen kuohunta kosteikkoviljelyn ympärillä. Hollannista on tullut runsaasti uusnatseja Saksaan vastustamaan kosteikkoviljelyä. Pääperusteluna on ollut, että suopeltojen vesittäminen eli vedenpinnan nosto lähelle turpeen pintaa myös vesittäisi ja halventaisi esi-isien työn merkityksen. Onko parempi, että esi-isien työ häviää kokonaan, jos mitään ei tehdä? On myös esi-isien kekseliäisyyden halventamista ajatella, että he olisivat vain katselleet turvekerroksen hajoamista ja suon pinnan painumista vesistöjen pinnan alapuolelle tekemättä mitään.

Maamme kasvihuonekaasupäästöjen pienentämisen ja soiden käytön tulevaisuuden kannalta kosteikkoviljelyä ei voi sivuuttaa. Tarvitaan myös laaja kosteikkoviljelyn tutkimusohjelma, ensin kansallisesti ja sitten EU:n laajuisesti.

Harri Vasander

Kirjoittaja on suometsätieteen professori Helsingin yliopistossa.

