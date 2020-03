Muut lehdet

Maaseudun Tulevaisuus toteaa, että Suomi on korona­virus­epidemian vuoksi nyt käytännössä poikkeusoloissa ensimmäistä kertaa sitten toisen maailman­sodan.

”Epidemialla on dramaattiset vaikutukset Suomen talouskehitykseen. Edessä on laajoja lomautuksia ja mahdollisesti konkurssiaalto palvelutoimialoilla. Myös vienti on nopeasti halvaantumassa. Samaan aikaan kuntien kustannukset epidemian hoidossa kasvavat rajusti.”

”On selvää, että työmarkkinoilla tarvitaan nopeasti yhteiskuntasopimus, joka varmistaa kunta-alan selviytymisen koronakriisin hoidosta ja luo edellytyksiä kriisin jälkeiselle talouden elpymiselle. Vaikeuskerrointa lisää se, että useimmat yksityiset alat ovat jo ehtineet sopia huomattavista palkankorotuksista. Julkisen alan työntekijöiden tavoitteena ovat olleet vielä paremmat sopimukset. Enää Suomella ei ole varaa edes sovittuihin palkankorotuksiin.”

”Tällä kertaa työmarkkinajohtajien on tunnettava vastuunsa. Esikuvana voi pitää keskellä talvisodan taisteluja tammikuussa 1940 syntynyttä tammikuun kihlausta. Nyt tarvitaan maaliskuun kihlaus.”

Ilta-Sanomat muistuttaa sekä pienten että suurten yritysten olevan vaikeuksissa epidemian vuoksi.

”Yt-suma ja lomautukset uhkaavat. Ne koskettavat monia kansalaisia, ja se on paljon isompi juttu kuin pörssikurssien heiluminen.”

”Osakekurssit palaavat aina nousu-uralle. Työpaikka voi mennä iäksi.”

”Tanskassa hallitusohjelma on jo pantu sivuun. Siellä ei vitkastella. Hallitus ja keskeiset työmarkkinajärjestöt onnistuivat todella nopeasti yhdessä sopimaan laajasta tukipaketista ahdinkoon joutu­ville yrityksille. Tavoite on yksinkertainen: estää massatyöttömyys.”

”Missä Suomen työmarkkinajärjestöt luuraavat? Nythän valtaansa menettäneillä keskusjärjestöillä olisi profiloitumisen paikka, kun Suomella on hätä – kolmikannan parhaiden perinteiden mukaisesti.”

Kaleva kirjoittaa, että koronavirus syövyttää talouskasvua koko maailmassa.

”Tiedossa on Suomessakin lomautuksia, irtisanomisia ja hankalia heijastus­vaikutuksia valtion ja kuntien talouteen.”

”Meilläkään ei saa ajautua tilanteeseen, jossa terveet yritykset menevät nurin koronasta johtuvan asiakaskadon takia.”

”Taajaan esitetty kysymys on nyt, ajautuuko maailma ja Suomi sen mukana samanlaiseen jamaan kuin vuosien 2007–2009 finanssikriisin aikaan. Suo­mella siitä ahdingosta toipumiseen meni pyöreästi vuosikymmen. Finanssikriisin alkusyy oli kuitenkin toisenlainen: holtiton lainananto etenkin Yhdysvalloissa. Nyt maailmaa ravistaa mikrobi, jonka kierrolla on takarajansa.”