Viikonlopun aikana lukuisat kulttuurialan toimijat joutuivat perumaan tapahtumansa loppukevään ajaksi koronavirusepidemian takia. Tämä poikkeustilanne on alalle valtavan raastava.

Erityisen raskas tilanne on freelancereille ja itsensä työllistäjille: keikkoja on peruttu, eikä heillä ole vastaavaa turvaa kuin meillä palkansaajilla. Konserttitalot ja teatterit ovat menettäneet lipunmyyntituloja tilanteessa, jossa huoli rahoituksen riittävyydestä on vaivannut jo muutenkin. Yt-menettelyjä on käynnistetty. Konkursseja ja irtisanomisia on odotettavissa.

Freelancereiden tilannetta voitaisiin helpottaa osoittamalla heille 1–3 kuukauden työskentelyapurahoja. Nopeaa helpotusta kulttuurilaitoksille toisi vuokrien perimättä jättäminen. Monen teatterin ja museon vuokranantajahan on julkinen taho.

Koko alaa koskeva elvytyspaketti onnistuu parhaiten hyödyntämällä sekä olemassa olevia tukimuotoja että etsimällä uusia tukimuotoja etenkin pienille toimijoille. Kulttuurialan vaikutukset alueiden talouksiin ovat merkittäviä, joten kunnille ja monelle palvelualan yritykselle on elintärkeää, että kulttuuri ja taide menestyvät.

Taiteellinen työ on usein pitkäjänteistä. Me yksittäiset kulttuurin ystävät voimme nyt auttaa vaikka hankkimalla taiteilijoiden teoksia osamaksulla tai pidättäytymällä vaatimasta rahoja takaisin peruuntuneista tilaisuuksista.

Nyt tulisi viimein toteuttaa pitkään harkinnassa ollut yksityisten lahjoitusten verovähennysoikeus, joka toi merkittävästi yksityistä rahaa yliopistoille. Se olisi tärkeä kannustin kulttuurimyönteisille kansalaisille auttaa Suomen kulttuurielämää nousemaan takaisin jaloilleen.

Hallituksen haaste on löytää ratkaisu siihen, miten tukea kulttuuria tilanteessa, jossa rahapelitoiminnan tuotot vähenevät. Näillä tuotoilla on tuettu kunnallisia teattereita, orkestereita, museoita, elokuvia ja kansallisia kulttuurilaitoksia.

Kulttuurilla on valtava merkitys meidän kaikkien henkiselle hyvinvoinnille.

Fatim Diarra

varapuheenjohtaja, Vihreät

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.