En muista elämäni aikana vielä tällaista tilannetta. Rehellisesti sanoen, en olisi uskonut, kuinka nopeasti koronavirus jatkaa etenemistään. Mutta jos tästä tilanteesta pitää löytää jotain hyvää, se pakottaa meidät yhteistyöhön, niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Kukaan ei voi enää ajatella vain itseään tai omaa etuaan, vaan tärkeintä on toimia yhteistyössä viruksen leviämisen hidastamiseksi.

Yksilöllä on paljon vastuuta, ja jokaisen teoilla on merkitystä, kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa. On harmi, että tämä muistuu mieleen vasta vakavien kriisien kohdatessa, joskus jopa liian myöhään.

Anna-Meria Keijonen

lukiolainen, Helsinki

