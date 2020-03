Suomalaiset pankit tarjoavat sekä kotitalouksille että yrityksille mahdollisuuden lykätä luottojen maksuja, jos koronapandemia on vaikuttanut asiakkaiden luotonhoitokykyyn. HS:n mielipideosastolla (17.3.) kysyttiin, ottavatko pankit osaa koronatalkoisiin helpottamalla velallisten taakkaa. Lyhennysvapaata on mahdollista saada pankista riippuen 6–12 kuukautta. Useimmissa pankeissa lyhennysvapaan hakeminen on maksutonta, ja sitä pystyy helpoiten hakemaan verkkopankista. Jos velanmaksukyky huolettaa, kannattaa siis olla yhteydessä omaan pankkiin.

Koko yhteiskuntaa ravistelevassa vaikeassa tilanteessa suomalainen pankkisektori kantaa oman vastuunsa ja on valmis jatkamaan yritysten ja kotitalouksien luotottamista sekä helpottamaan mahdollisuuksien mukaan velallisten tilannetta äkillisissä maksuvaikeuksissa.

Tuomo Yli-Huttula

viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Finanssiala ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.