Kuva: Kalle Kervinen / HS

Yhteinen vihollinen yhdistää. Se on viime päivinä huomattu, kun suomalaiset ovat ryhtyneet torjumaan korona­viruksen aiheuttamaa uhkaa.

Solidaarisuus joutuu kuitenkin kovalle koetukselle, koska epidemian vaikutukset ovat hyvin erilaisia eri ihmisryhmille.

Vaikeimmassa tilanteessa ovat tietenkin ne riskiryhmiin kuuluvat, jotka ovat sairastuneet. Suomessa tautiluvut ovat tähän asti olleet varsin pienet, mutta tilanne muuttuu nopeasti.

Vaikka terveys ei olisikaan uhattuna, moni on huomannut, miten lyhyessä ajassa näkymä omasta toimeentulosta voi muuttua synkäksi.

Lista on pitkä. Fysioterapeutin asiakkaat ovat kaikonneet. Koulutustilaisuuksia ja konsertteja on peruttu. Erityisesti palvelualoilla ahdinko on kova.

Moni seuraa huolestuneena myös työnantajansa tilannetta. Suuretkin yritykset voivat olla vaikeuksissa, jos tulot katoavat mutta menot pysyvät.

Ja sitten on aloja, joissa työtä on nyt valtavasti. Hoitohenkilöstöön kohdistuu ennennäkemätön paine.

Seuraavat viikot, ehkä kuukaudet, ovat vaikeita myös vanhusväestölle. Vaikka eläke juoksee, fyysisen etäisyyden pitämisestä voi helposti tulla myös henkinen muuri.

Siksi nyt koetellaan myös kansakunnan henkistä kestävyyttä. Se ei tarkoita vain sitä, että jokainen puree hammasta, vaan sitä, että yhteydenpito, huolehti­minen ja välittäminen ovat lähiaikoina erityisessä arvossa.

Sitten on vielä suuri joukko ihmisiä, joille tämä kevät on ehkä jälkeenpäin ajanjakso, joka kyllä jää mieleen, mutta pysyvät vauriot ovat vähäisiä.

Matka peruuntui, harrastukset eivät pyörineet, keittiön pöytä muuttui koti­toimistoksi, ja lapset ja vanhemmat ovat tekemisissä myös arkisin päivällä.

Jos ei kuulu riskiryhmään, ei välttämättä koe epidemiaa suureksi henkilökohtaiseksi uhkaksi. Vaivaa ja harmia on, mutta ihmisten murheiden tärkeysjärjestyksessä sillä ei pääse edes pistesijoille.

Todellinen yhteishenki testataan juuri tällaisissa tilanteissa, joissa ihmiset joutuvat keskenään erilaiseen asemaan.

Näinä päivinä jokainen voi osoittaa, kuinka hyvin ottaa huomioon itselle tuntemattoman ihmisen terveyden tai auttaa valinnoillaan lähiseudun yrittäjää vaikeiden aikojen yli.

Tällaisessa tilanteessa pienetkin teot voivat olla suuria.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimituksen esimies.