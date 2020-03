Muut lehdet

Kainuun Sanomat pitää hallituksen toimia koronavirusta vastaan järeinä.

”Valmiuslain käyttöönotto on erittäin voimakas toimi, jollaista ei rauhan ajan oloissa ole ennen tarvittu. Se on vahva signaali myös siitä, että tilanne on vakava ja siihen tulee sellaisena suhtautua.”

”Kyse ei ole vain siitä, että hallitus haluaa osoittaa jämäkkyyttä – vaikka toki sekin ulottuvuus toimissa on.”

Lapin Kansa tukee hallituksen tekemiä linjauksia.

”Suomi ottaa käyttöön samanlaisia rajoituksia – osin jopa kovempia – kuin monet muut maat lähialueillamme ovat jo voimaansaattaneet.”

”Koronalääkkeet ovat todella kovia, mutta hallituksen perustelut ovat pitävät. – – Rajoitustoimien käyttöönotossa on silti riskinsä. Tilanne on ennennäkemätön ja ihmisten reagointia on vaikea ennakoida.”

Etelä-Suomen Sanomat luonnehtii valittua linjaa järeimmäksi mahdolliseksi.

”Valmiuslaki rajoittaa suuresti kansalaisten pyhänä pidettyjä perusoikeuksia ja siten aivan jokapäiväistä elämää.”

”Vastuunsa tunteva kansa suojelee heikompiaan, ja tätä vastuunkantoa hallitus meiltä suomalaisilta nyt edellyttää vaikka pakkokeinoin, jos muuten emme ymmärrä toden olevan kyseessä.”

Karjalaisen mukaan hallituksen ratkaisut ovat todella kovia.

”Kun valtiovallan on koronakriisin keskellä toivottu reagoivan koettua vielä nopeammin ja tekevän mieluummin liian paljon kuin liian vähän, niin nyt se totisesti vastasi tähän huutoon. On jossakin määrin jopa ristiriitaista ja hämmentävää, että nuorten naisten johtama vihervasemmistolainen hallitus ei ainoastaan joudu tekemään vaan myös todella tekee näin historiallisen kovia päätöksiä.”

Hämeen Sanomat toivoo kärsivällisyyttä ja yhteisvastuuta.

”Tähän asti on edetty maltillisesti ja asteittain, varovaisestikin, mutta nyt otetaan käyttöön järeimmät lainsäädännön tuntemat keinot.”

”Ollaan yhtenä naisena ja miehenä edes tässä yhdessä asiassa hallituksen perustellun linjan takana. Hallituksen toimenpidelista on pitkä ja perusteellinen. Siinä ei ole kuitenkaan mitään sellaista, jota ei voitaisi toteuttaa.”

Savon Sanomat arvioi, että valmiuslakiin turvautumisen takana on laaja kansallinen yhteisymmärrys.

”Toimien yksityiskohdista on hyvä keskustella, mutta haukkua vain haukkumisen vuoksi on arvokasta hillitä.”

Ilkka-Pohjalainen pohtii, että poikkeusolojen toteamisen jälkeen Suomi ei ole entisensä.

”Koronasta varmasti selvitään, mutta muistijälki jää.”