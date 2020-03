”Yritin rauhoittaa 90-vuotiasta asukasta, joka ei ymmärtänyt, miksi tytär ei voi tulla käymään.”

”Ammattikorkeakouluopiskelija kertoi, että kouluruokailu on ollut hänelle perusravinto, joka nyt puuttuu. Syön sitten vain mahan täyttämiseksi nuudeleita.”

”Kuka auttaa perhettämme adhd-lapsen kanssa, jolle tärkein hoitotoimenpide on osallistua liikuntaharrastuksiin.”

”Perheelläni ei ole yhtään ylimääräistä rahaa hankkia kotivaraa.”

”Joudun siivoamaan kaikkialla, missä ihmiset pärskivät. Minua huolestuttaa oma terveyteni.”

Lapsiperheköyhyys näkyy kouluissa ympäri vuoden. Arvioidaan, että Suomessa noin kymmenen prosenttia lapsista elää vähävaraisissa perheissä. Kouluateria on tärkeä jokaiselle lapselle, mutta jos koulu- tai päiväkotiateria on päivän ainoa lämmin ateria, on se silloin todella tärkeä lapselle. Koulujen ja varsinkin päiväkotien sulkemisella on suoria ja jopa pitkäaikaisia vaikutuksia kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin.

Hallituksen mukaan yhteiskunnan tärkein tehtävä on suojella riskiryhmiin kuuluvia eli iäkkäitä ja niitä, joilla on kroonisia sairauksia. Tähän pyritään sosiaalisten lähikontaktien välttämisellä. Sosiaalinen etäisyys voi kuitenkin aiheuttaa näille riskiryhmille myös haitallisia vaikutuksia, jos omaiset ovat olleet tärkeä voimavara osana hoitoa ja huolenpitoa.

Varsinkin sosiaalityössä merkittävä osa työstä asiakkaiden kanssa tehdään lähikontaktissa. Monilla asiakkailla ei ole riittäviä digitaalisia taitoja saati kykyä tehdä itsenäisesti eri hakemuksia Kelan järjestelmiin. Todellisena riskinä on, että nämä kaikkein heikko-osaisimmat ihmiset jäävät kaiken tuen ja avun ulkopuolelle.

Hyväosaiset voivat hankkia varmuusvarastoja ja saavat sosiaalista ja käytännöllistä tukea toisiltaan. Ruoka-avun varassa ja kädestä suuhun elävillä ihmisillä tällaisia tukiverkkoja – saati yhtään ylimääräistä rahaa minkäänlaisen kotivaran hankkimiseen – ei ole.

Monet yhteiskunnan huono-osaisimmista ovat myös yksineläjiä, ja monet heistä vanhuksia tai esimerkiksi vaikeista mielenterveysongelmista kärsiviä. Jos näitä ihmisiä ei pystytä tukemaan, vaikutukset näissä ryhmissä voivat olla dramaattisia.

Kaikissa ammateissa ei voida tehdä etätöitä. Päinvastoin, kaikkein heikoimmin palkatuilta ammattiryhmiltä, kuten siivoojilta ja kaupan alan työntekijöiltä, odotetaan tässä tilanteessa poikkeuksellista venymistä. Monet heistä työskentelevät vuokratyöfirmojen kautta nollatuntisopimuksilla.

Toivottavasti Suomen käyttöön ottamat toimenpiteet hillitsevät koronavirusepidemian leviämistä.

Päätöstentekijöiden on kuitenkin ymmärrettävä, että toimenpiteet vaikuttavat terveyden lisäksi sosiaaliseen hyvinvointiin ja niillä voi olla suoria ja pitkäaikaisiakin vakavia vaikutuksia monen, erityisesti heikompiosaisen suomalaisen elämään.

Tuula Oksanen

johtava asiantuntija, Työterveyslaitos

Anne Kouvonen

sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto

