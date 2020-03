Hallitus on linjannut toimia koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi. Ne on tehty asiantuntijoita kuulemalla ja tutkittuun tietoon tukeutumalla. Ilmoitetut toimenpiteet ovat vakuuttavia.

Liikuntasuosituksia ei peruttu. Lihasvoimaa pitää edelleen harjoittaa kahdesti viikossa, aerobista kuntoa kolmesti, ja kerran viikossa saisi puuskuttaa. Liikkuvuus-, koordinaatio- ja tasapainoharjoittelua pitää jatkaa. Koronavirus ei poista tarvetta huolehtia omasta fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta.

Erityisen tärkeää on ylläpitää ja kohentaa riskiryhmiin kuuluvien fyysistä kuntoa. Hyvä fyysinen kunto voi parhaimmillaan suojata sairastumiselta ja parantaa mahdollisuuksia selvitä, jos sairastuu koronainfektioon. Hengityslihaksiston hyvä kunto ja oikean hengitystekniikan hallinta ovat nyt arvossaan.

Suomalaisista 800 000 on yli 70-vuotiaita. Suurin osa heistä on hyvässä fyysisessä kunnossa. Osa ikäihmisistä tarvitsee apua ja tukea kunnon kohentamiseen. Fyysisen kunnon harjoittelun pitää jatkua koronaepidemiasta huolimatta. Sairaana ei treenata, mutta oireettomien on nyt harjoiteltava.

Jos nyt harkitsemattomasti vähentää liikuntaa, liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoittelua, tämänkaltaisen tarpeettoman toimen kansanterveyttä heikentävät vaikutukset ovat merkittäviä. Tutkittu tieto osoittaa, että lihakset alkavat surkastua jo kolmen vuorokauden vuodelevossa.

Liikuntatavoitteet voi saavuttaa ilman lähikontakteja. Lenkkipolulla on helppo pitää metrin välimatka toiseen liikkujaan. Voimaharjoittelu onnistuu portaissa ja juoksulenkillä mäkivedoissa, liikkuvuutta voi ylläpitää vaikka joogaharjoituksilla.

Liikuntapalveluiden tuottajilta odotetaan innovatiivisia ratkaisuja ohjauksessa ja kannustuksessa. Liikuntapaikoissa on järkevää rajoittaa ryhmäkoot kymmeneen henkilöön ja pitää muihin metrin etäisyys. Kuntosalilla kannattaa tehdä vain voimaharjoitus mutta aerobinen harjoittelu ulkona.

Ulkona liikkuminen on tärkeä mielenterveyden ja D-vitamiinin lähde. Liikunnalla edistetään aivoterveyttä, luuston lujuutta ja lihasvoimaa. Sillä ylläpidetään tasapainoa ja ehkäistään kaatumistapaturmia. Hengitys- ja verenkiertoelimistön ja lihaskunnon ylläpito on nyt tärkeää.

Toiveena on, että selviämme tästä henkisesti ja fyysisesti parempikuntoisina.

Hannu Kokki

erikoislääkäri, dosentti

tutkimusjohtaja, Kuopio

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.