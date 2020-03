Ranskan terveysministerin Olivier Véranin varoitus ibuprofeenin (Buranan) ja kortisonin käytöstä koronavirusinfektiossa on herättänyt vilkkaan ja hämmentävän keskustelun. Véran suositteli twiitissään parasetamolia (Panadolia) kuumelääkkeeksi. Tämän vuoksi Iltalehti haastatteli professori Olli Vapalahtea. Hänen mukaansa ei ole esitetty perusteita sille, miksi ibuprofeeni olisi huono kuumelääke koronaviruksessa ja parasetamoli hyvä. Vapalahti painotti lisäksi näytön puutetta siitä, että tulehduskipulääkkeet voisivat heikentää immuunipuolustusjärjestelmää ja olisivat riski tartuntatautipotilaille.

Tämän jälkeen Ilta-Sanomissa keuhkolääkäri Tuula Vasankari kommentoi ibuprofeenin käyttöön liittyvistä ongelmista napakasti: ”Jos minulta kysyttäisiin, niin parasetamolilla mennään.”

Véranin twiitissä ei puhuta tulehduskipulääkkeistä vaan anti-inflammatorisista eli tulehdusprosessia vaimentavista lääkkeistä, joina hän siis mainitsee ibuprofeenin ja kortisonin. Kortisoni ei ole tulehduskipulääke. Ja mitä kortisonin käyttöön tulee, niin se vaimentaa immuunivastetta. Sen on myös todettu pitkittävän toisen vaarallisen koronaviruksen, Saudi-Arabiassa vuonna 2012 kameleista ihmisiin siirtyneen mers-cov-viruksen lisääntymistä (replikaatiota). Tästä syystä Yhdysvaltain ylin lääkintäviranomainen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ohjeisti 7. maaliskuuta, että kortisonin käyttöä pitää tämän uuden koronavirustaudin hoidossa välttää, ellei se ole tarpeellista potilaan muiden sairauksien vuoksi.

Muiden sivuvaikutuksiensa ohella tulehduskipulääkkeet, kuten ibuprofeeni, lisäävät verenvuototaipumusta vaikuttamalla haitallisesti verihiutaleiden eli trombosyyttien toimintaan. Verihiutaleiden laskun on todettu korreloivan suoraan koronavirustaudin vakavuuteen, ja taudin terminaalivaiheessa keuhkojen hiussuonista alkaa tihkua verta keuhkorakkuloihin. Pelkona on, että tulehduskipulääkkeiden käyttö koronavirustaudissa voi johtaa verenvuotoihin keuhkoissa, kuten Vasankari mainitsi. Esimerkiksi monen suomalaisenkin matkailijan sairastaman denguekuumeen hoidossa kuumelääkkeenä pitää käyttää parasetamolia mutta ei ibuprofeenia, koska tautiin voi liittyä hengenvaarallinen verenvuototaipumus.

Varoituksiin tulee suhtautua hyvin vakavasti, vaikka tieteellinen näyttö ibuprofeenin vaarallisuudesta koronavirustaudissa puuttuukin. Turvallisin vaihtoehto kuumelääkkeeksi on parasetamoli, sillä se ei vaikuta verihiutaleisiin eikä lisää verenvuototaipumusta.

Juhani Murros

sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, Diploma in Tropical Medicine (University of London)

Suomen Terveystalo

