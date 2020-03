Hallitus on viime torstaina myöntänyt asevientiluvan Arabiemiraatteihin suuntautuvalle viennille.

Arabiemiraatit on osa Saudi-Arabian johtamaa koalitiota, joka on kohdistanut iskuja tarkoituksellisesti siviileihin ja syyllistynyt todennäköisiin sotarikoksiin. Vientilupa käsittää osia panssariajoneuvoja valmistavalle yritykselle. Jemenin sodassa on nähty käytettävän suomalaisvalmisteisia panssariajoneuvoja.

Suomen aseviennistä Jemenin sotaa käyviin maihin keskusteltiin vakavasti loppuvuodesta 2018. Lopputuloksena ulkoministeriö ilmoitti, ettei uusia vientilupia enää myönnetä Saudi-Arabiaan tai Arabiemiirikuntiin. Tuo päätös oli riittämätön, sillä se antoi mahdollisuuden torstaisen kaltaisten täydentävien kauppojen jatkamiseen.

Aiemmin runsasta vastustusta herättäneet asevientiluvat on nyt päätetty samana päivänä, kun hallitus kehotti kansalaisia siirtymään laajalti koronaviruksen vastaisiin toimiin ja monen ajatukset olivat tiukasti omassa arjessa. Tämä päätös ei kuitenkaan jäänyt huomaamatta. Hallituksen on peruttava lupa, sillä se asettaa jemeniläiset vaaraan ja on kansainvälisten sitoumustemme sekä hallitusohjelman omien kirjausten vastainen.

Ronja Karkinen

yhteiskuntatieteiden maisteri, pro gradun aiheena asevienti ja Jemenin sota

Kirkkonummi

